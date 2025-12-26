我的頻道

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

黑白集╱北捷攻擊案 從恐嚇貼文到「第五縱隊」都在破壞社會韌性

台北捷運19日傍晚發生通緝犯張文持刀連續攻擊事件，造成4死11傷悲劇，民眾前往台北車站M7出口哀悼無辜死者。（本報資料照片）
張文案震驚全國，社會掀起一片究責聲。社安和維安機制當然應該加強，但社會表現的躁動、嗜血、剝削，也值得檢討。

例如隨機攻擊事件已造成人心惶惶，網路上卻出現各式恐嚇貼文，揚言模仿犯罪。這些趁亂生事者，不論是白目、玩笑、跟風或蠢蠢欲動，都是唯恐天下不亂，擴大社會恐慌。

此外，還有對當事人親屬發動肉搜，或搶著腦補故事情節，各種網路流言在社群與媒體間互相傳抄；加上一些遇事搶著發言，竭力假設卻絕不求證的「萬用專家」，事件帶來的震驚與恐懼，只成就他們的聲量與通告費。

最等而下之的是，有傳言稱張文出身陸配家庭，知名綠營學者和網紅更有「中國第五縱隊」之說。即使被證實造謠，他們仍可宣稱是警告「對岸可能派第五縱隊破壞」。凡事偷渡政治目的與散播仇恨的行徑，反而證實他們才是意圖顛覆的第五縱隊。

相較之下，因阻攔張文而遇害的余家昶，余母呼籲社會不要遷怒張家父母，就格外令人動容。幾天來的輿論氛圍也顯示，社會逐漸回復冷靜，泛政治化的仇恨思維，終究不是多數人想法。這些正是社會韌性的真實基礎。

社會韌性是當今執政者愛談的顯學。攻擊事件後，賴總統再提強化社會韌性。檢討張文案不能忽視，從恐嚇貼文到第五縱隊說，都在破壞社會韌性。

