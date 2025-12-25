前台南消防局長李明峯閃辭又負傷 涉貪遭約談

我的頻道

記者袁志豪／台南25日電
台南市消防局近年積極推廣高壓細水霧幫浦消防車研發，宣稱可快速救災，提升應變，卻被檢舉疑似涉弊；檢廉昨搜索日前「閃辭」的前局長李明峯（左一）等多人。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局前局長李明峯日前「閃辭」引發議論，台南地檢署昨指揮廉政署搜索南市消防局，約談李明峯和消防設備業者楊姓女子等人，疑追查南市消防局近兩年推動高壓細水霧幫浦消防車涉及圖利、貪瀆；檢廉同時約談另8人，其中2人同列被告，台南地檢署漏夜複訊中。

67歲李明峯在位15年，是六都任職最長消防局長；本月12日他突在南市府首長群組內留下「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後退群請辭；17日晚間又傳出在汽車旅館負傷，李對外澄清「喝多了又與妻子吵架所致」，當時外界就懷疑是否涉弊。

台南地檢署昨指揮廉政署南部地區調查組，搜索台南市消防局永華消防中心，進入6樓局長室旁秘書室、災害搶救科及車輛保養場，帶走捐贈車輛資料、公文、名單、檔案，及近年印製消防月曆資料，同時約談蔡姓搶救科長、李姓車輛保養場長、盧姓保養場承辦人、王姓前局長司機等人。

據調查，李與販售細水霧幫浦設備的楊姓女子關係匪淺，楊女同時承接印製南市消防月曆業務，被檢舉有不當金錢往來。檢廉昨搜索8處，約談10人，李明峯、楊姓女子等4人列被告；據了解，檢廉已掌握相關金流、帳冊，確認有金錢往來，正釐清相關人員證詞，朝貪瀆方向偵辦。

全案源於廉政署南調組接獲檢舉，李明峯2023年起大力推動「高壓細水霧幫浦消防車」，但細水霧幫浦設備台灣僅台南市一家公司代理認證，該公司楊姓女負責人也是得標南市消防月曆業務的公司負責人，懷疑兩人有利益輸送往來。

基層議論，指這2年若有企業、善心人士有意捐贈消防車輛，消防局便優先推薦高壓細水霧幫浦消防車，車輛關鍵設備都要跟楊女公司購買；今年8月2日曾有人匿名在「靠北消防3.0」臉書粉絲發文爆料，質疑涉及圖利特定廠商，相關人員收受回扣。

台南市消防局說，全力配合相關調查；高壓細水霧幫浦消防車價值約台幣250萬至450萬，現有45輛全是捐贈，消防局從未自行採購，每年購車預算約8000萬元，主要用來採購大型消防車。

