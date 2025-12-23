剴剴案二審…保母挨轟開庭睡覺 檢：看過最慘的兒虐照片

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
保母劉彩萱（左）、劉若琳長期凌虐一歲男童剴剴致死，台灣高等法院定明年1月27日宣判。法院外有不少民眾高舉布條，呼籲虐殺兒童加重刑責。(記者林孟潔／攝影)
保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死1歲男童剴剴，一審分別判無期徒刑、18年徒刑。台灣高等法院昨行言詞辯論9小時，檢察官稱相驗20幾年沒看過這麼慘的兒虐照片，劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉，稱會盡能力所及賠償家屬；合議庭定明年1月27日宣判。

本報系聯合報報導，檢察官論告指出，劉家姊妹2023年9月1日至12月24日，受託照顧剴剴共115天，在凌晨以身體對折方式綑綁數小時，導致無法睡覺、天天罰站、毆打、洗冷水澡、用束帶固定在板凳上、塞入櫃子縫隙、在廁所餵食燒焦鍋巴、15度低溫僅穿尿布罰站。

檢察官說，剴剴受虐期間，劉彩萱和其他受託小孩在客廳吃飯、看連續劇，剴剴全身至少42處傷勢，兩周至一個月內造成，來不及癒合，且患憂鬱症，他相驗20幾年沒看過這麼慘的兒虐照片。

檢察官提示劉家姊妹對話截圖，包括「真想一巴掌轟死他」、「他沒機會了」、「我怕我又失手打暈他」，表示劉若琳對於姊姊犯行知情、鼓吹、煽風點火，剴剴脖子有一道嚴重傷痕，劉彩萱詢問社工查看怎麼辦，劉若琳指示讓剴剴睡覺，社工不會叫醒他；檢察官建請維持判劉彩萱無期徒刑，劉若琳部分撤銷判決，從重量刑。

劉彩萱律師指出，剴剴怕生需適應期，撞頭、摳手等特殊行為，劉彩萱不知如何處理，有帶剴剴去宮廟收驚。律師也替劉彩萱否認餵食燒焦鍋巴，指剴剴頭臉部、生殖器傷勢，無法證明是劉彩萱造成。劉彩萱坐被告席不停拭淚。

審判長詢問劉家姊妹具專業證照、相關科系畢業，是否學過如何管教、教導未滿2歲小孩？劉彩萱說飲食、行為方面有學過，但管教沒有；劉若琳說全都沒學過。審判長再問傳送多張綑綁剴剴照給劉若琳原因及動機，為何要讓剴剴在廁所吃飯？劉彩萱稱沒特別想法，只是純粹「分享」；剴剴吃飯會含飯、嘔吐、噴口水，她貪圖好清理，才在廁所餵飯。

另據台北中國時報報導，檢察官敘述剴剴被虐過程，旁聽民眾包含藝人郁方等多人哭泣出聲，不停拭淚。劉彩萱在最後陳述時，起身向合議庭3名法官鞠躬，她哽咽表示，「感謝大家，對不起」，會持續請律師積極和家屬談賠償，她也會盡能力所及賠償，但她在陳述時，旁聽民眾聽不下去，怒嗆「妳剛還在睡覺！」劉若琳則說對於二審如何判，沒有意見。

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐一歲男童剴剴致死，台灣高等法院定明年1月27日宣判。法院外有不少民眾高舉布條，呼籲虐殺兒童加重刑責。(中央社)

