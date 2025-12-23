段考出題「精液豆漿」金門男師涉性平遭解聘

我的頻道

記者李芯、蔡家蓁／金門23日電
金城國中證實，在上個月已經召開教評會將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。(本報資料照片)
金城國中證實，在上個月已經召開教評會將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。(本報資料照片)

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，金門縣金城國中一名男性教師健康教育考題遭指用語不當，引發爭議。立法院昨舉行公聽會，討論性平事件保密原則，及教職人員的性平知能和審題機制；教育部表示，未來會訂定相關指引敘明責任義務，避免師生觸法。

金城國中日前考題出現「綠茶婊」、「精液豆漿」等爭議詞語，引發教育界與家長譁然。當時，出題教師經校方考核會議決議記大過一次，教評會並決定停聘6個月。

金城國中昨發聲明表示，教師評審委員會上月16日舉行，與會委員綜合考量，定期評量具輔導學生學習的重要功能，翁師多道試題使用不當文字，對學生身心發展與受教權造成影響，出席委員過半數同意，決議解聘並限制任教四年。

立法院教育及文化委員會昨舉行「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，作為性別平等教育法修法與政策監督的參考。

立委陳培瑜指出，金城國中雖已解聘出題教師，且四年內不得擔任教育人員，但這問題彰顯教育現場困境，審題機制有破口。

教育部常務次長朱俊彰指出，教育部正在嘗試做「命題參考指引」，並製作題目自我檢核表，防範金城國中類似情況。

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，公聽會也進一步討論性平事件保密原則。與會人員指出，性平案洩密者往往非當事人，而是其他校內老師、行政人員、學生，盼未來對保密原則有更明確規範。教育部次長朱俊彰回應，未來會訂定相關指引敘明責任義務，避免師生觸法。

