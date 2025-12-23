我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

新北割頸案2周年 被害家屬提國賠「應給兒子一個道歉」

記者楊惠琪／台北23日電
新北校園割頸案將屆兩周年，談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。(記者潘俊宏／攝影)
新北校園割頸案將屆兩周年，談起喪子之痛，楊父楊母在採訪中數度哽咽。(記者潘俊宏／攝影)

震驚全台新北國中生割頸案，今天將二審宣判。被害者父母接受本報專訪表示，在國家賠償追溯時效屆滿前，日前已向新北市教育局提出國賠申請，究責相關失職人員，「那些本該守在孩子前方的大人，卻沒有守住校園安全，應給兒子一個真正的道歉。」

2023年12月25日中午，楊姓國三生擔任風紀股長，提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀砍殺身亡。去年一審判郭生9年徒刑，涉教唆殺人的林姓乾妹判刑8年。

監察院調查報告指出，涉案學生案發前即有攜帶刀械的行為，且早在2022年間，曾因亮刀遭警方查獲，符合「少年事件處理法」所稱曝險情形，僅依「社會秩序維護法」裁處，未移送少年法院進行保護性評估，錯失及早介入時機。

監院也直指，警政、教育、社政與少輔會間缺乏明確分工與共案合作，此案少輔會雖掌握學生多項偏差紀錄，卻因其具有學籍轉由學校主責而未開案，導致資源未能整合，學校輔導也明顯量能不足。要求新北市政府、行政院、司法院、教育部與法務部在曝險少年評估、跨機關協作與輔導通報等制度全面檢討。

楊父指出，校方人員未確實履行校園安全維護與學生輔導的法定職責，未對郭姓學生多次攜帶刀械進入校園採取有效管制與防範措施，最終釀成無可挽回的死亡悲劇。監察院調查報告也證實新北市教育局與校方在處理加害少年轉學、輔導及高關懷通報等環節存在疏失，明確揭露制度缺失，調查結果是「遲來的正義」。

楊父強調，提出國賠是希望公部門能正視錯誤、承認失職，另外，他也希望能在校園內設立紀念碑或紀念牌、定期舉辦紀念活動，並將事件拍成紀錄片或納入教材，讓社會記住這起校安事件。「兒子的犧牲，至少要在世上留名，留下公平與正義的一頁。」

新北市教育局表示，尊重家屬提出國家賠償的權益，目前已完成文件審查並受理，將依程序提報教育局國家賠償處理小組及市府國家賠償事件處理委員會審議，後續將依審議結論及相關法令辦理。

教育局 教育部

上一則

余家昶曾說遇到鄭捷會制止 友嘆：真的兌現

下一則

收光電業者1480賄萬 雲縣議長黃凱判4年10月

延伸閱讀

新北少年割頸案二審宣判 涉殺人郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北少年割頸案二審宣判 涉殺人郭姓少年判12年、教唆林女11年
新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑
他預告火攻雙北 警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

他預告火攻雙北 警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈
藍議員曝已拍定裝照備戰2026 李四川：願承擔

藍議員曝已拍定裝照備戰2026 李四川：願承擔

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者