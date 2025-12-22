新北少年割頸案二審宣判 涉殺人郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北少年割頸案二審今宣判，被害家屬（圖）希望法官重判凶手30年。(聯合報系資料照片)

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今宣判郭12年、林11年。全案仍可上訴

合議庭採不公開宣判，楊生父母在法庭裡面怒吼「為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育、我們小孩的命都沒了、誰來幫我們的小孩回復生命、談什麼修復、要修復什麼告訴我啊、我們沒有地方可以申訴啊、小孩都被殺死了」楊生父母走出法庭痛哭失聲。

林姓少女於2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來」要求離去，林女氣得甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。

郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治，郭與林女事後被新北地院少年法庭裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將2人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。

新北地方法院少年法庭一審認為郭、林女適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

楊的父親去年12月3日曾走上街頭，批評新北地院判決書裡處處透露對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害家屬感受，孩子5個學期共獲得47個嘉獎，這樣慘死，公平正義何在？

案件上訴，高院 合議庭審判長為謝靜慧，她曾是司法院少年及家事廳廳長，主張「少年保護優先原則」。高院開庭時，楊父指出郭、林女這對「乾哥」、「乾妹」否認有殺人犯意，郭甚至一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，希望法官重判凶手30年徒刑。

楊父也曾表示，在民事訴訟期間，律師竟說他有工作、有不動產，退休 後還有勞保可以領，不需要凶手賠償，令人憤慨。民事求償部分，一審判郭與郭父、林女與雙親須賠償楊家900多萬元。