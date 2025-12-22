嗆掃射醫護、炸醫院 還毆打2護理長 23歲男遭押

我的頻道

記者陳恩惠／桃園22日電

桃園市陳姓男子近期從衛福部桃園療養院出院後，多次上網留言威脅在醫院引爆炸彈或前往開槍掃射，還以帶有性羞辱字句恫嚇13名醫護人員。檢警拘提陳到案，桃園地檢署認定涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，有反覆實施之虞，前天聲押獲准。

檢警調查，33歲陳姓男子常因網路留言恐嚇案跑地檢署，事後又恐嚇承辦的檢察官，因病住進衛福部桃園療養院接受治療，上月出院後，曾返回醫院與醫護人員起衝突，毆打兩名護理長。

桃園療養院上周通報，陳男近來多次透過網路平台散布恐怖威脅訊息，表示要對醫院和照顧過他的醫護人員，開槍或丟炸藥、煙霧彈、信號彈等，讓醫護人員整日擔心害怕，甚至有不少人上班時還得接受心理輔導。

桃檢隨即指揮桃園警分局展開蒐證，發現陳男在桃園療養院官方網站、臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組或他個人臉書留言，稱欲對醫護或醫院行政人員開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院，還將曾照護過他的醫護人員指名道姓，敘述報復方法與手段，文後附上拉手槍滑套相關影片和照片。

光是陳男個人臉書帳號，本月18日上午近8時至9時半，總共就有14篇恐嚇文，點名2名醫生、11名護理師，除了暴力內容，還有許多性羞辱字句。

檢警檢視相關通訊軟體及網路社群留言，發現讓桃園療養院醫護人員心生畏懼，致生危害於公共安全，19日立刻發動執行，拘提陳男到案，從住處扣得電腦與手機等關鍵證物。他坦承留言恐嚇，稱自己不差這一件，還問檢警要不要到桃園監獄「當同學」。

檢方訊後認定陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌重大，有反覆實施恐嚇危害安全之虞，聲押獲准。醫護人員得知，表示感謝司法強制處分。

