台北隨機殺人案…警揭兇嫌電腦內攻擊計畫 與犯案幾吻合

27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。20日案發現場有民眾放置花束，為受害者哀悼。(記者胡經周／攝影)

警方調查兇嫌張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋處換裝，赴北車犯案後，回旅館換裝，再到南西商圈犯案，幾乎完全吻合計畫內容。

警方破解其平板電腦，他的雲端硬碟藏有攻擊計畫，從今年中開始制定，他截圖中山區、北車、南西商圈地圖，在各犯案地點圈起來標示，標明要縱火、回租屋處、抵達北車、南西商圈犯案的攻擊時間路線圖，連吃飯、休息都計畫在內。警方研判，北車及南西商圈人潮多，出口四通八達易逃亡，才選擇在此犯案。

警方指出，張文計畫很有目標性，一開始在中山區縱火，目的是吸引中山區警力查緝；回到租屋處後再度縱火，是又要吸引中正區警方查緝；等到兩地警力被縱火案吸引後，立即到北車犯案，隨後徒步到旅館，再犯下南西商圈攻擊案。

張文在公園路巷弄租屋處縱火後，還在公園路上、M8出口處駐足片刻，確定公園路上的忠孝西路派出所警力都奔向對街，才拉著小行李箱搭手扶梯下去，並開始丟煙霧彈。

他在犯案過程中，先後在北車連通道、租屋處、旅館等地變裝5次，佯裝路人躲避查緝。他準備24顆煙霧彈、53瓶汽油彈及13把刀具，但僅在北車丟擲一顆汽油彈，他在南西商圈雖也帶汽油彈，但放在商圈聖誕樹下，全程沒有丟擲，不使用原因警方也在釐清。

張文最後墜樓身亡，他墜落處為回收場，案發前紙箱已堆到成人高度，但張墜落當天紙箱剛好被清掉，外傳張文打算跳樓逃脫，但沒算到紙箱被收走。不過，專案小組員警認為，「從6樓跳下來叫逃跑？他的選擇就是要跳」。

賴清德 總統昨率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。

台北車站周邊鬧區前晚發生這起宛如恐怖攻擊事件，昨陸續有民眾帶著百合、白玫瑰等花束到案發地獻花，現場有二組制服警察巡邏。追思者留下紙條哀嘆「願逝者安息、傷者康復」，也有人義憤填膺道「望兇手於18層地獄永燃燒」。

另外，各地警方均強化公共運輸場站維安，台中、高雄警方昨天都獲報，有人聲稱「（犯嫌）張文是我兄弟」，並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」、「下一個地點是高雄車站」，警方調查發文網友IP都在境外。

台中市局警第六分局表示，昨上午獲報有人在社群平台留言，揚言要前往台中新光三越行凶的恐嚇訊息，確認是來自柬埔寨 的境外IP，已與百貨公司聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外維安。