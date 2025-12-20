台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
台北捷運中山站旁誠品昨發生殺人事件，消防人員將傷者陸續送往醫院。（記者曾原信／攝影）
台北捷運中山站旁誠品昨發生殺人事件，消防人員將傷者陸續送往醫院。（記者曾原信／攝影）

台北市20日晚發生隨機殺人案，含兇嫌有4人死亡，日本主流媒體皆報導此事。捷運中山站日本觀光客多，有日本網友留言說，日本有秋葉原無差別殺人事件，代表安全的國家也會發生案件，不會因此認為台灣變得危險，但到哪裡都要小心為上。還有人指出，這正是「台灣有事」的縮影，中共可能會製造街頭混亂，再乘機侵台。

TBS電視台報導主嫌是27歲的張文，因為他案於7月被通緝。事發在現場的日本人受訪時說，當時他正搭手扶梯上樓，聞到一股奇怪的煙味，快要搭到最上方時，站內一陣騷動，許多人往地鐵（捷運）的方向奔跑。他警覺有大事發生，立刻回頭逆向走下電扶梯逃走。被問及聞到、看到了什麼，受訪日本人說，聞到是煙霧彈的味道，之後聽到像是爆竹的聲音。

日本外務省表示，目前沒有日本人被害的訊息。

日本網友留言，這裡日本人觀光客多，一不小心就可能被捲進這起事件。日本發生過秋葉原、京阿尼等事件無差別襲擊事件，讓人感覺這不是可以隔岸觀火的事。有人表示，台灣基本上是安全性高的地方，不會因此認為台灣變得危險。有網友說，最近澳洲發生槍殺事件，這次是台灣砍人案，新年前後很多人會出國旅行，希望大家都要當心。日本有許多精神失常的殺人，國外更危險。

不只一人在留言提及中國，有人說中國攻打台灣時，可能有人會接受中共指示襲警，製造大規模混亂，再乘機以保護人民的理由攻占台灣。

北車、中山站隨機殺人引發外媒關注 衛報追查作案煙霧彈來源

台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」

北車隨機傷人案全球關注 警初判「孤狼」預謀犯案

遇害者：跟我爸媽說 我很愛他們

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

