北車、中山站隨機殺人引發外媒關注 衛報追查作案煙霧彈來源

編譯周辰陽／即時報導
台北車站內、中山捷運站外19日晚間發生隨機殺人事件，嫌犯張文在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製造恐慌，再持長刀攻擊民眾。圖為中山區案發現場照片。（路透）
台北車站內、中山捷運站外19日晚間發生隨機殺人事件，嫌犯張文在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製造恐慌，再持長刀攻擊民眾。圖為中山區案發現場照片。（路透）

台北市19日晚間發生隨機殺人事件，連同嫌犯張文在內，目前已造成4死9傷。張嫌在捷運站丟汽油彈及煙霧彈製造恐慌，再持長刀攻擊民眾，隨後在警方追捕下墜樓身亡。衛報、美聯社與法新社等多家外媒報導這起罕見的大規模持刀襲擊事件，並且調查作案使用的煙霧彈來源。

衛報引述台灣媒體發布的照片指出，一個燒毀的包包內似乎裝滿尚未使用的燃燒瓶，照片中的煙霧彈為美軍裝備的複製品，曾在台灣的網路平台上架販售。不過，衛報事後查核時發現，該商品已無法在網站上購得，另一個購物平台上的關聯店鋪也在當晚移除。

一名知名設備賣家告訴衛報，他們在事件發生後檢查銷售紀錄，並未發現任何大量或異常的交易情況，不認為張嫌曾向他們購買這些煙霧彈。

賣家表示，這些物品「原本是用於合法用途，像是戶外活動、訓練或信號用途，並非用於暴力目的」。

衛報指出，暴力犯罪在台灣相對罕見，但過去幾年捷運系統內接連發生的多起持刀攻擊事件，引發社會憂慮，如2014年台北捷運隨機殺人事件，犯人鄭捷持刀行兇，造成4人死亡、20多人受傷，於2016年伏法。而在鄭捷案滿十周年之際，台中捷運也發生一起持刀隨機襲擊事件。部分列車如今已開始播放教學影片，示範乘客如何使用雨傘或滅火器制止攻擊者。

暴力犯罪

