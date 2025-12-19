我的頻道

台北車站、中山站爆隨機砍人案 凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

台北車站、中山站爆隨機砍人案 1死8傷 嫌犯畏罪跳樓搶救中

記者邱書昱、楊正海、翁至成、廖炳棋／台北即時報導
台北市長蔣萬安現場視察。（記者邱書昱／攝影）
台北市長蔣萬安現場視察。（記者邱書昱／攝影）

美東時間07:27更新

台北捷運北車現場受傷的57歲男子稍早宣告不治，嫌犯畏罪跳樓後被送往國泰醫院搶救中，

美東時間06:59

台北捷運台北車站M7出口，19日晚間發生隨機傷人案，犯嫌得逞後又到捷運中山站外、誠品百貨處隨機砍人，台北市長蔣萬安現場視察表示，共計有9位民眾受到輕重傷，目前兇嫌極為有畏罪跳樓，初步掌握凶嫌為本國籍87年次（約27歲）。

蔣萬安表示，目前掌握的相關資訊，台北捷運台北車站有一名重傷民眾在急救、一位嗆傷，嫌犯後續到中山站，又釀成三位重傷、四位受傷。第一時間即刻要求各相關單位全力加強警戒。

蔣萬安說，即刻處理現場狀況，對於嫌犯，第一時間很清楚嚴懲不貸、全力緝兇，警察局也即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。

蔣萬安說，剛才稍早，中山站南西誠品也直接處置嫌犯，目前掌握，嫌犯極有可能後來畏罪跳樓，目前捷運也恢復停靠站，但相關警戒巡邏都會持續加強，後續有近一步的資訊，會即刻讓社會大眾知道。

媒體追問嫌犯身份，蔣萬安說，目前掌握是本國籍，87年次，目前通緝當中。

行政院長卓榮泰證實，兩起案件為同一人所為，目前他已下令，全國車站、捷運、航空站保持戒備，也請台北車站的民眾，體諒警方保留現場的必要，民眾不要焦慮。

台朝野陷憲政爭議 藍白出招彈劾卓榮泰、賴清德

雙城論壇下周登場 蔣萬安將與上海人近距離接觸

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

卓榮泰嗆對藍白忍無可忍 蔣萬安：民眾常用這4字抱怨民進黨

