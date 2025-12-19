水底情深…台女與閨密丈夫學潛水 譜出不倫戀環島激戰還想三人行

我的頻道

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄地方法院。（本報資料照片）
高雄地方法院。（本報資料照片）

台灣高雄市一名洪姓女子為幫助同事陳姓女子找回生活熱情，介紹陳女從事潛水，不料陳女竟勾搭上洪女的丈夫黃姓男子，不僅在潛水時於水中「十指緊扣」，還多次在前潛水店內發生性行為，法官因此判陳女要賠50萬元台幣（約1.6萬美元）。

判決書指出，洪女與陳女都是擔任房仲工作，但陳女長期壓力生活不快，在洪介紹下到擔任潛水教練的丈夫黃男的潛水店放鬆心情學潛水，不料陳女竟與教練丈夫發展出「水下情緣」，不僅會在深海夜潛時十指緊扣，更一路從墾丁潛水店、環島摩鐵，激戰到住處的頂樓，就連出國到峇里島都在飯店發生性行為。

洪女指控，陳女從2023年底開始頻繁參與潛水活動與黃男親密接觸，某天深夜兩人在水中趁隙十指緊扣，甚至上岸後還藉酒意親吻、同床共眠，彼此間還互相以「大熊、小倉鼠」甜蜜互稱，黃男更帶陳女前往環島旅行，期間還購買情趣內衣與按摩棒助興。

陳與黃多次發生性行為，還被洪女發現，兩人為尋求刺激，竟然直接在潛水店大廳刻意拔掉監視器電源發生性行為，甚至在去年底更趁洪女不注意時，大膽在洪女位於高雄住處的頂樓天台激戰。

陳女辯稱自己是因為被黃男的甜言蜜語誘惑，還透露黃男曾向她勾勒出美好幻想，聲稱有機會三人一起組建家庭，她才會在天馬行空的承諾下深陷其中。

不過高雄地院法官審理後認為，陳女與洪女本為好友，陳卻明知黃男有家室，仍跨越分際多次發生性行為，且持續時間長達一年，嚴重侵害洪女身為黃男妻子的配偶權，讓洪女遭受友情與婚姻的雙重背叛、痛苦萬分，因此判陳女應賠洪50萬元台幣精神慰撫金 。

