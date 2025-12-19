19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

我的頻道

記者陳宏睿／台中19日電
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)
南投縣一名19歲陳姓男子與讀國小五年級女童是男女朋友，前年間陳涉在女童的住處等地，用手撫摸胸部、下體等方式猥褻，還試圖以手指、下體侵訴女童私密處，一審認定陳有4次犯行，3次強制猥褻、1次強制性交，判刑3年10月，全案上訴台中高分院後，法官審酌，女童已證述，當時陳試圖以生殖器侵入女童下體未遂，但有無以手指侵入，沒有證據，加上陳已賠償40萬元台幣達成和解，改判2年徒刑、緩刑5年。

檢警調查，陳姓男子在前年4月間透過Instagram，認識讀國小五年級的12歲女童，陳涉在同年6月至7月間，分別在女童雲林縣的住處、女童祖母在南投縣住處等地，不顧女童口頭說「不要」，以將手伸進女童內衣、隔著女童內褲、外褲等方式，撫摸胸部與下體，還曾強拉女童，與將生殖器侵入女童下體，因無法進入而未遂，不過陳仍有以手指侵入。

南投地院審理時，陳男坦認有對女童強制猥褻，但涉犯強制性交罪，他則否認，陳辯稱，當時有想以生殖器進入女童下體，因「進不去」而沒有插入，隨後即停手，沒有再將手指侵入下體。

南投地院未採信陳男辯詞，認為此部分有被害女童證詞，可以採信，分別依3次強制猥褻犯行、1次強制性交犯行，分別判處1年6月至3年7月不等徒刑，應執行3年10月。

陳男不服上訴台中高分院，仍主張沒有以手指侵入女童下體，二審審酌，此案有關陳男以手指侵入女童下體一節，僅有女童證述，沒有其他證據補強，加上陳男已賠償40萬元，與女童、家人達成和解，女童與家人也同意，給予陳男緩刑。

二審撤銷一審有關強制性交罪認定，改依強制性交未遂罪論處，判刑1年10月，其餘上訴駁回，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另參加指定機構辦理的法治教育5場次，仍可上訴。

