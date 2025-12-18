我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

原民載屍黑熊遊街無罪 屏檢上訴：戲謔殘忍 不是文化實踐

記者劉星君／屏東18日電
屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊，還騎機車載熊屍三貼遊街，一審判無罪，屏檢17日上訴。（圖／讀者提供）
屏東縣大武部落9名族人自2020年起3年內宰殺4隻台灣黑熊，還曾載熊屍「三貼」騎車遊街，屏檢依違反野生動物保育法起訴，一審認為9名原住民獵捕、宰殺行為基於非營利自用，均判無罪，檢方昨上訴，認為犯罪行為具戲謔性與殘忍性，不是文化實踐，並強調「非營利自用」不應成為濫殺野保動物的保護傘。學者認為，這是對原住民族狩獵文化汙名化，此案並未查出任何商業行為，檢方的解釋太狹隘。

屏東地院上月26日宣判，合議庭認為9名被告符合野生動物保育法「非營利自用」除罪事由，均判無罪，是野保法修法後首例。

檢方認為，非營利自用不應成為濫殺野保動物保護傘，原審依修正後野保法規定，認定9名被告的獵殺行為屬非營利自用而判無罪，但非營利自用的法律概念，並非獨立於原住民族傳統文化之外的免責金牌，且依釋憲結果，法律所保障的狩獵權，須建立在依循部落傳統文化傳承基礎，若僅因具原民身分而將與傳統文化毫無關聯的娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」並規避刑責，違反憲法平等原則。

檢方指出，2020年1月到2022年12月，3年內共有4隻台灣黑熊遭9名被告射殺，有的受困鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）後遭槍殺，且都非基於特定祭儀，甚至以機車「三貼」載運熊屍，錄下沿途嬉鬧、輕浮對待熊屍影片，與傳統狩獵文化強調「敬天、惜物、尊重生命」的核心南轅北轍，難為大眾接受，更不應邀得刑罰寬典。

成功大學考古所教授、魯凱族人台邦．撒沙勒說，原住民原本就有展示獵物文化，例如把山豬頭骨、獠牙、毛皮，熊鷹羽毛等展示在家屋或穿戴身上，世界各地許多民族如此。

「希望社會對原民傳統文化有更多理解包容」，台邦說，九名被告並非全都有展示狩獵的黑熊，檢方上訴應區分是獵殺還是展示。原住民狩獵文化已式微，世代斷層嚴重，主因許多部落遷下山，加上經濟型態改變、生態保育壓力等，可說已不復存。以霧台鄉來說，大武部落因未遷村下山，還保留魯凱族中最深厚的狩獵文化。

台邦說，以前獵人打到獵物後會在山頭高呼，「但現在高呼不是叫警察來抓嗎？」狩獵變成偷偷摸摸，狩獵文化也被汙名化。

