我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放Apple Pay結帳原因曝光

雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

女清潔員遭酒駕男撞死「下半身靠皮撐著」 妹：心很痛 那個人非常惡劣

記者袁志豪、楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
23歲陳姓女清潔員遭酒駕車禍高速衝撞，當場死亡。(記者袁志豪／翻攝)
23歲陳姓女清潔員遭酒駕車禍高速衝撞，當場死亡。(記者袁志豪／翻攝)

台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭傳吉駕車高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透露動用到5名大體修復師修補遺體。陳姓死者的胞妹昨(17)深夜在Threads發文，她親眼看到姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」，謝謝修復師們沒人沒夜幫忙趕工。

台南市餐飲業者鄭傳吉日前高速酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克遭收押；警方調閱監視器，初步確認他16日凌晨先去中西區一間酒吧，4時許再去安平區另一間酒吧喝到天亮，至少去了二間酒吧，且都自己開車，直到喝到天亮才離開；據了解，鄭的住家在安南區，加上他的香酥鴨店原本就公告這二天休息，研判他15日晚間就開始徹夜狂歡到天亮再返家。

鄭傳吉在安平區賣香酥鴨，小有名氣，上過美食節目，其店家臉書提到，主打獨家中藥熟成入味，要顛覆顧客對鴨的刻板印象，店外牆面還寫有「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」等標語；鄭酒駕撞死陳女，網友起底鄭的身分、照片，瘋傳並出征臉書、Instagram、嚴厲譴責。

陳姓女清潔員的妹妹昨發文，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

陳姓死者的妹妹感謝大眾關心，「謝謝大家對我們的安慰，也謝謝大家願意無條件伸出援手，我們都有收到，真的真的非常感謝。真的謝謝大家，還有我的朋友，我家人的親朋好友們的關心，謝謝你們」。

其他網友表示，「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」、「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」、「酒駕真的完全不可饒恕」。

酒駕

上一則

法國大賽台灣茶廠獲特別獎 中使館嗆「中國一省」...主辦沒理會

下一則

復職上班首日 高虹安眼眶泛紅：謝謝大家 我回來了

延伸閱讀

加州女子酒駕前科15次 第16次撞到人 結果...

加州女子酒駕前科15次 第16次撞到人 結果...
新州125個警局獲補助 啟動節日加強取締酒駕

新州125個警局獲補助 啟動節日加強取締酒駕
聖荷西警局守護道路安全 加強節日酒駕攔查

聖荷西警局守護道路安全 加強節日酒駕攔查
洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 死者父泣訴無公平正義

洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 死者父泣訴無公平正義

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。（記者林俊良／攝影）

有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

2025-12-14 17:18

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏