罕見「馬」路車禍…馬兒奔上西濱快速道路遭撞死 駕駛傷

記者胡蓬生／苗栗14日電
台61線西濱快速道路苗栗後龍北上路段13日傍晚5點多突然有兩匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上。(取材自臉書社團後龍大小事)
台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段昨天傍晚5點多突然有兩匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車左側毀損嚴重，張姓駕駛臉部及眼部受傷，送醫檢查，這起罕見的車禍，肇事責任和原因有待釐清。

竹南警分局昨天傍晚5時40分接獲報案指稱西濱快速道路有馬匹行走，影響行車安全，隨後又接獲車輛與馬匹發生碰撞事故，外埔派出所員警獲報趕赴現場，進行交通管制及疏導，避免二次事故發生。

警方初步了解，張姓男子駕駛自小客車沿台61線北上路段行駛，行經98.6公里大山路口附近時，疑因閃避不及撞擊在快速道路奔跑的馬匹，車輛毀損嚴重，張姓駕駛意識清楚，但臉部及眼部受傷，送醫進一步檢查。當時車上還有兩名乘客，幸運地都未受傷，有目擊者將影片上傳臉書社團，引起網友熱議，有人不忘調侃這下道路成了「名副其實的馬路」。

警方在車禍發生後，查出附近有養馬場並連繫上飼主，全案是否涉及管理不當或違規情事，將函請相關主管機關依法查處。

竹南警分局提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行，呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段13日傍晚5點多突然有兩匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車也毀損嚴重。(圖／記者胡蓬生翻攝)

西濱

