台憲兵掐死同袍女友後2度性侵屍體 無期徒刑定讞

志願役憲兵許俊傑不滿女友欲分手，除掐死對方並性侵遺體。(聯合報系資料照片)

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位女友欲分手，情緒失控掐死女方，更在犯後兩度性侵遺體，並冒充女友回覆訊息給家人，最高法案依現役軍人殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

許俊傑（20歲）與女友為高中同學，高中畢業後各自簽下志願役進入憲指部服役，並分發到同單位，日久生情而成為情侶。許因懷疑她變心，2024年5月17日晚間拿女友住家鑰匙入門談判，當時女友胞姊見兩人對話平和，沒有介入，但隔日三姊弟相約至桃園看爺爺，時間到了卻不見她出現，胞姊出聲喊人，卻只收到她傳「收到」、「再等等」等訊息，拖了近1個小時仍未步出房門。

胞姊察覺有異，敲門找人，最後竟收到一通「妹妹死了」的簡訊，衝入房內發現蓋著棉被的妹妹全身赤裸、斷氣躺在床上，房內的許俊傑情緒失控，衝出房門試圖拿水果刀自殘但遭制止。

許俊傑表示，18日9點時失手掐死女友，再以拳頭毆打她臉部並兩度性侵遺體，直到女友胞姊開始喊人，他拿死者手機試圖拖延，最後撐不下去才坦承死者已喪命。

檢警查出，死者與母親、姊姊、弟弟同住，兩人交往後，許俊傑不時會在休假時來同住。死者家屬說，許的控制慾強，是標準的恐怖情人，死者因「受不了」而要求分手，許懷疑是女方另結新歡。

一審新北地院國民法官庭認為，許僅因分手心有不甘，竟惱羞成怒殺害死者，死後還汙辱遺體，讓被害家屬心靈創傷永不可磨滅，他雖坦承犯行、試圖與死者家屬調解但遭拒，依現役軍人殺人、損壞汙辱屍體、偽造文書等罪判無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，律師聲請將許送量刑鑑定，理由是一審認為案件不涉死刑 辯論，因此未做量刑鑑定，但許有復歸社會可能。許也認為自己「有自首」，符合減刑條件，但檢察官認為一審時辯護人並不爭執「自首」，二審卻要求再調查新證據，違反國民法官法規定。

二審審酌許徒手掐死女友，導致女友生前飽受痛苦，又損壞、汙辱屍體，讓家屬受有永遠不可抹滅的心靈傷痛，惡性重大，維持一審判決，仍判許無期徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線