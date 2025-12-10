我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

創意私房翻版 「5F自拍」售少女性影像年撈千萬 3人遭求處重刑

記者巫鴻瑋、張議晨／高雄10日電
「5F自拍網站」因含有大量偷拍、未成年少女色情影片而遭封鎖查禁。（記者巫鴻瑋／翻攝）
「5F自拍網站」因含有大量偷拍、未成年少女色情影片而遭封鎖查禁。（記者巫鴻瑋／翻攝）

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5F自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴網站營運的李姓、賴姓、吳姓男子，請求從重量刑，部分執行前出境成員，另案偵辦中。

「5F自拍網站」設會員制度，每月129元（台幣，下同）會員訂閱費，訂閱即可觀看、收藏外流影片；網站同時大量供廣告商投放色情、博弈廣告，賺取收入，短短一年半獲利達1500萬餘元。

檢警查出，該網站由李男擔任負責人，吳男、賴男分別為行銷主管、廣告代理商，平時由吳男蒐集片源、網站，透過網路爬蟲程式，自片源網站大量下載偷拍影片，重製後上傳到網站內，標榜「外流」、「學生妹」，每天吸引超過5萬名「老司機」上網瀏覽。

網站內有多部涉及偷拍、未成年性影片，有被害少女遭人偷拍，事發多年後外流到該網站供人瀏覽，衛福部曾通知下架影片300餘部，但李男等人仍持續上傳，不理性影像處理中心要求。

檢警今年8月搜索網站負責人住處、辦公室，查扣現金85萬餘元，並查出網站另持有4萬餘顆虛擬貨幣USDT，公司帳戶內存有550萬餘元；檢察官訊後聲押李姓、吳姓及賴姓三男獲准，並行文封鎖網站。

檢方查出，李男等人明知部分影像內容含兒童及少年，網站經衛福部、台中市、新北市政府多次去函要求刪除影片，李男等人卻仍未設置審查機制，任由會員上網瀏覽，再由賴男負責接洽廣告商、處理廣告收益金流。

橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削防制條例、組織犯罪防制條例、個資法等罪嫌起訴三人，對李男、賴男各求刑五年，吳男犯後態度良好，請求量處適當之刑，並請法院沒收網站犯罪所得。

上一則

南韓電子簽不改「中國（台灣）」 賴：盼韓尊重台人意志

下一則

所得稅修法三讀／長照扣除額增至18萬 35萬戶受惠

延伸閱讀

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」
台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年
創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年
尹錫悅妻金建希出庭 檢方求處前第一夫人15年徒刑

尹錫悅妻金建希出庭 檢方求處前第一夫人15年徒刑

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元