詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議

台灣新聞組／綜合9日電
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查；示意圖，非涉案當事人。(本報資料照片)
馬祖防衛指揮部爆發現役官兵出租帳戶供犯罪集團使用的重大案件。檢警查獲曾姓上士以每月數千元台幣的代價，向60多名同袍收取蝦皮賣家及金融帳戶，供不法集團使用，涉及洗錢、逃漏稅，連江地檢署上個月收押曾男後，持續擴大清查，追查是否有詐團在背後操作。

目前確定涉案共67人，部分已退役，仍在役者為31人，分屬4個單位，階級包括官、士、兵，本月1日已有第一波3人被汰除，16日將召開第二波人評會。

對於馬防部混合砲兵連等部分單位，出現高比例官兵集體涉案，時間長達兩年，軍方將領坦承「不可思議」。為此，犯案人員所屬單位的各級主官管，已有多人遭到陸軍司令部的行政處分。陸軍司令部指示，對本案採取「嚴懲不貸」原則，如果調查證實確有提供帳戶供詐騙使用，一律汰除。

檢方指出，該案源於去年5月啟動的「可疑帳戶預警中心」機制，銀行通報多個帳戶出現異常金流，疑涉及洗錢及逃漏稅。專案小組追查發現，多名馬防部現役軍人呈現集團性、系統性出租帳戶，引發軍紀與國安層面疑慮。

調查顯示，有犯罪集團以「經營網拍需要帳戶」為由，透過曾姓上士牽線，對軍中官兵承租蝦皮賣家帳號及其個人金融帳戶，每月支付3000至5000元台幣(約96至160美元)不等。

知情人士指出，曾姓上士主要在其所屬的南竿混砲連內私下招攬，以「每月都有報酬可領」當號召，宣稱風險不高、操作單純，吸引官兵加入。有多人已領取半年以上租金，「呷好道相報」，愈來愈多官兵將此視為一種「投資報酬」，殊不知可能已淪為詐騙集團人頭戶。

值得注意的是，軍方與司法單位近年頻繁進行反詐騙與洗錢防制宣導，為何仍有67名官兵涉案？據了解，一般民眾對於「賣斷」帳戶可能遭詐團使用漸漸有所認知，但該案以「出租、每月固定報酬」作包裝，加上牽線者本身即為現役士官，降低官兵心理防線。

馬祖防衛指揮部表示，全力配合調查，秉持毋枉毋縱、刑懲併行原則，已對涉案人員啟動行政懲處程序，依國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表視情節輕重予以適處，不排除汰除。

國民黨立委徐巧芯感嘆，涉案官士兵為了每月區區幾千元收入鋌而走險，可能連終身俸都沒了，國防部應徹底清查；民眾黨立委林憶君指出，國防部應設法切斷詐團、甚至來自中國的誘惑，否則將有國安問題；民進黨立委王定宇也說，若詐團配合共諜交出名單，恐有更大國安漏洞。

徐巧芯透露，早在12月2日就接獲陳情，立刻協助基層官兵處理，並要求國防部嚴肅以待。王定宇指出，馬防部先前爆出運輸士出賣重要軍事機密，現在竟然又有數十名軍士官配合詐騙集團，顯見整個單位管理不善，「前線軍紀敗壞至此，哪有什麼戰力可言」。

