高雄命案槍手曾出國特訓 行凶前和妻擁別 估拿數百萬安家費

槍手楊云豪8月22日開槍狙殺通緝犯羅天義後，自知當槍手要亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹和妻子在街頭相擁告別。(圖／民眾提供)

槍手楊云豪在殺手集團的完美策畫、資助、接應下，於8月22日成功在高市狙殺通緝犯羅天義，後搭船偷渡柬埔寨 ，年僅26歲的楊男混跡新北市三重一帶，犯過妨害自由、詐欺等「小」案，因自知當槍手要亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹和妻子在街頭相擁告別。

楊云豪20出頭時，即和同夥押人討債、砸海產店；另和同夥在新北市某酒吧前，因認遭駕車經過的許姓男子瞪眼，和同夥追逐包圍許男並砸車；楊也曾當過詐欺集團的車手，所涉案件均非重罪；沒料，「小咖」轉換身分成了賣命槍手。

警方查出「殺手集團」今年7月先安排楊至東南亞 接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞金獵人」的楊男執行槍殺任務時心狠手辣，朝羅天義頭腳、前胸到後背共開16槍，羅身中12槍，幾乎被打成蜂窩，其中1槍直灌頭頂，如同就地槍決。

檢警專案小組掌握，楊云豪動手槍殺羅男前夕，先於8月21日晚間6時許，在桃園市住處搭白牌車出發前往新竹縣五豐三路，但白牌車才行駛約5分鐘，楊男突然告知司機要下車購物，請司機於路邊停車。

警方後來調閱監視器才發現，楊男因自知當了槍手將亡命天涯，要再返台不易，和妻子等同訣別，其實早已和妻子聯絡好，妻子在街邊等待，楊男下車後，和妻子相擁告別後，搭白牌車至新竹五豐三路，改換另輛白牌車，出發前往嘉義市殯儀館，和接應者會合。

作案當天清晨5時40分許 楊駕車由半屏山後巷出發前 往作案現場待命，6時51分許狙殺羅男，後駕車逃離，將車輛開往橋頭區甲典街後方空地，縱火燒毀作案車輛及槍枝逃逸。

警方研判，楊男願拋下妻子偷渡逃亡海外，依道上行情，光是安家費，槍手殺一人應有數百萬元台幣賞金可拿。

另依整起殺人案過程研判，買槍、接應、買賣權利車、找徵信業者、油錢、安排偷渡以及槍手逃亡海外等生活開銷，估計培養「賞金獵人」的槍手，花費可能直逼千萬元。