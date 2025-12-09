高雄命案…殺手集團策畫4個月、監控16天 槍手完事潛逃出境

高雄市槍擊案命案死者羅天義8月22日在文學路清除狗屎時（紅圈處），被槍手堵住去路狙殺16槍身亡。(圖／民眾提供)

通緝犯羅天義疑與北部黑幫有毒品利益糾葛，今年8月在高雄左營豪宅外遛狗遭狙殺16槍斃命，檢警查出背後策畫的主嫌范嘉榮及槍手楊云豪，案發後先後潛逃柬埔寨 。全案為跨國計畫性犯罪，檢方昨依殺人等罪起訴9名涉案共犯，范嘉榮、楊云豪等4人未到案，發布通緝。

羅天義8月22日上午在左營區自家外遭人狙殺；警方調閱數百支監視器，過濾槍枝工具痕跡、毛髮微物跡證等線索，追查出槍手是設籍新北市26歲楊云豪。

專案小組調查，整起槍擊命案背後牽扯黑幫龐大毒品利益，殺人計畫縝密，分為槍手集團、安裝設備掌控羅男作息的徵信業集團、提供作案車的權利車集團、藏匿槍手的接應集團及安排漁船的偷渡 集團，成功助楊男逃逸，燒車、燒槍滅證，完成暗殺任務從屏東偷渡至柬埔寨。

警方查出犯罪集團8月7日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達16天，精準掌握當天羅男外出遛狗，開槍取命，利用科技執行殺人任務。

據了解，羅天義在遛狗時遭埋伏槍殺，專案小組一度懷疑有內賊通風報信，擴大調閱周邊監視器，發現一處民宅監視器側錄到8月7日深夜，有名男子開車到公園旁，下車後走至電線桿旁，形跡鬼祟，在電桿約165公分高的位置裝設俗稱「桶子」的監視器盒子。

這款遠端監視器下載APP後即可透過手機監看現場，但須靠電力運作；10天後該名男子又在深夜時分重返現場換裝電池，專案小組以車追人，查出是徵信業者侯姓男子所為；侯落網後，稱是同行白姓男子介紹到現場裝設監視器，他獲得5、6萬元台幣報酬。白男隨後到案，供稱因已未從事徵信業，才居間介紹同行侯男，不知事涉殺人案。

監控發現，羅男幾乎每天早上都會外出遛比特犬，集團研判是下手最好時機，選定22日由槍手楊云豪在羅家附近的停車場埋伏，集團成員從手機監控畫面發現羅男當天6時51分外出遛狗，通知楊男執行狙殺任務。

警方查出，范嘉榮和楊云豪均為北部人，范男和柬埔寨詐團有關聯性，4月即謀畫整起槍殺計畫，並運用詐團分工、層層斷點的手法執行，還曾安排楊男至柬埔寨或其他東南亞 國家接受射擊特訓。

警方掌握，案發當晚范男隨即搭機至柬埔寨，警方從權利車追出掮客手機有范男指示買權利車對話，查出范曾是詐團成員，居關鍵角色，檢方9月4日發布通緝。

檢警也意外發現，除楊云豪事發前曾數次至羅住處勘查，另有一名通緝犯曾出沒現場，疑似是集團安排的另一名槍手，疑似動手前開車發生車禍，被警方解送歸案，集團改由楊男執行任務。不過該男子堅決否認，且羅男遭殺前就已歸案，檢方認定未參與。

全案共查獲權利車供應商、掩護偷渡及潛逃出境共30人，查扣7輛車、兩把作案槍械，其中9人依殺人、組織犯罪、槍砲、藏匿人犯等罪起訴，其他權利車主另案偵辦；發布通緝另2人，是幫買汽油桶的林男，及被懷疑可能也是槍手之一的李姓男子。