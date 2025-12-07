台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
謝升竑的作品多次受到肯定。（圖／取材自謝升竑臉書）
謝升竑的作品多次受到肯定。（圖／取材自謝升竑臉書）

影壇爆發性醜聞，根據「鏡週刊」報導，曾多次獲國藝會補助、並入選美國日舞影展協會紀錄片基金名單的新生代導演謝升竑，遭前女友P指控偷拍私密影像、施暴及交往期間劈腿，P已向法院提出民、刑事告訴並聲請保護令。事件曝光後，引發影視圈高度關注。

謝升竑以紀錄片「草原上，我們開始跳舞」受到注目，今年更以新作「風景商號」獲日舞影展協會獎助。他日前在社群發表心得，引來影壇同行留言恭賀，不料，同一時間卻遭爆出情感糾紛及相關法律攻防。

據了解，P已向警方提交對話紀錄、影像及錄音檔，指控謝在2023年間至少於5個不同地點，在未經同意下拍攝私密影像。P指出，兩人對質時，曾於謝的筆記型電腦中找到影像檔，因而擔心私密資料有備份、甚至外流風險，因此決定提告。

P表示，兩人交往將近2年，其間謝多次情緒失控，甚至曾因衝突丟物品造成傷害，並在爭執時發生肢體拉扯。她強調提告不是為報復，而是不希望未來再有人遭遇同樣情況。另有影界人士透露，謝交往期間疑似另與影評人T發生親密關係。據稱，T已主動向P坦承不倫，並指控謝對其過往感情與性行為有所隱瞞。

巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」

台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

觀影說劇╱驀然回首真人版 是枝裕和執導：被原作打動

