嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年

嘉義地區一名學校游泳隊教練驚傳長期性騷擾女學生，甚至要求脫衣服、拍裸照，有女學生受害長達3年，檢方向法院聲請羈押獲准，擴大追查受害學生；示意圖。(本報資料照片)

嘉義地區一名學校游泳隊教練驚傳長期性騷擾 女學生，甚至要求脫衣服、拍裸照，有女學生受害長達3年，檢警在手機相簿發現多人受害證據，檢方向法院聲請羈押獲准，擴大追查受害學生。教育處表示，涉案教練已停職接受調查，學校也依規定啟動性平程序。

據了解，游泳隊教練在多所學校任教，遭檢舉長期性騷擾隊上女學生，行為惡劣，甚至要求學生脫衣、威脅拍攝裸照，事件爆發後檢警發現更多受害學生，逐一比對聯絡，發現有人長期受害長達3年之久，目前正在比對事證，受害者也可主動報案。

有學生家長反映，孩子自從加入游泳隊後情緒變得不穩定，談到相關話題，就會突然變得心情低落，還會一直哭，感覺怪怪的，但當詢問發生什麼事情，孩子都不說話，直到被警方通知做筆錄後，才知道發生這麼嚴重的事情，對孩子身心靈造成巨大創傷。

教育處表示，對於校園性平事件採取零容忍態度，全力配合司法機關偵辦，接獲通報後啟動性平程序，游泳隊教練停職接受調查，校方也啟動性別平等教育委員會調查程序，目前仍在調查釐清案情，後續也會對受害學生提供必要的心理支持與輔導。