我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

休假被叫回加班...蕭美琴宜蘭行 24歲警執勤交管遭撞命危

記者王燕華、戴永華／宜蘭6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，因撞擊力道猛烈，事故現場一片狼籍。(圖／警方提供)
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，因撞擊力道猛烈，事故現場一片狼籍。(圖／警方提供)

宜蘭縣24歲林姓員警昨天晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭到廂型車衝撞，臟器外露還在搶救中。他的父母、女友晚間趕到醫院探視，林父氣憤說，兒子明明是休假，為什麼又被叫出來上班，發生這麼嚴重的事情，家人無法接受。

蕭美琴昨天下午到礁溪鄉一處金柑果園視察，隨後有另一個不公開行程，持續到晚間6時30分。據了解，林男為礁溪警分局員警，約於晚間6時20分在青雲路2段執行副總統交管勤務，控管路口號誌時，遭到小貨車衝撞，臟器外露，右大腿也有開放性骨折，傷勢非常嚴重，送往陽大附醫搶救。

警方調查，小貨車駕駛為39歲徐姓男子，他表示當時一時恍神才會發生衝撞，警方正深入了解事發原因。

林姓員警是新北市三重人，他的父親也是警職退休，林男跟隨父親腳步，從警才4年，昨天卻在執勤時發生重大事故。據了解，林姓員警當時被捲進車底，腸子等臟器外露，腹部以下、右大腿都有嚴重開放性骨折，送往陽明交大附設醫院緊急動手術，生命徵象仍不穩定。

他的父母、女友晚間趕抵醫院，女友不停哭泣，林母傷心呼喊「還給我一個完整的兒子」。林父氣憤地說，兒子是休假期間，卻被調出來上班，卻被撞成重傷，無法接受。

礁溪警方指出，因為副總統蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。昨晚約6時20分，林姓員警在頭城鎮青雲路2段路旁控管交通號誌時，徐姓男子駕駛廂型車由北往南行駛，不明原因偏移至路口發生撞擊，詳細原因待後續調查釐清。

據了解，涉嫌肇事的39歲徐姓男子為一名靠行司機，平常駕駛自己的廂型車載客人出去，昨晚是載妻子到礁溪泡湯途中，不慎撞倒員警。

宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，家屬...
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，家屬趕往醫院探視。(圖／民眾提供)
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，因撞...
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，因撞擊力道猛烈，事故現場一片狼籍。(圖／警方提供)
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型...
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。(圖／警方提供)
副總統蕭美琴（前排右三）5日由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁...
副總統蕭美琴（前排右三）5日由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園。(圖／民眾提供)
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型...
宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。(圖／警方提供)

退休

上一則

賴見美NCAFP訪團：提升國防 因應中恫嚇

下一則

黑白集／囈語有兩種…賴大話連篇被酸

延伸閱讀

與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石

與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石
甫專訪蕭美琴 美記者大讚台灣鳳梨酥：好吃到中共要禁

甫專訪蕭美琴 美記者大讚台灣鳳梨酥：好吃到中共要禁
兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣對和平沒有設時間表

兩岸2032終局狀態？蕭美琴：台灣對和平沒有設時間表
美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡