休假被叫回加班...蕭美琴宜蘭行 24歲警執勤交管遭撞命危

宜蘭礁溪警分局林姓員警5日晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，因撞擊力道猛烈，事故現場一片狼籍。(圖／警方提供)

宜蘭縣24歲林姓員警昨天晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭到廂型車衝撞，臟器外露還在搶救中。他的父母、女友晚間趕到醫院探視，林父氣憤說，兒子明明是休假，為什麼又被叫出來上班，發生這麼嚴重的事情，家人無法接受。

蕭美琴昨天下午到礁溪鄉一處金柑果園視察，隨後有另一個不公開行程，持續到晚間6時30分。據了解，林男為礁溪警分局員警，約於晚間6時20分在青雲路2段執行副總統交管勤務，控管路口號誌時，遭到小貨車衝撞，臟器外露，右大腿也有開放性骨折，傷勢非常嚴重，送往陽大附醫搶救。

警方調查，小貨車駕駛為39歲徐姓男子，他表示當時一時恍神才會發生衝撞，警方正深入了解事發原因。

林姓員警是新北市三重人，他的父親也是警職退休 ，林男跟隨父親腳步，從警才4年，昨天卻在執勤時發生重大事故。據了解，林姓員警當時被捲進車底，腸子等臟器外露，腹部以下、右大腿都有嚴重開放性骨折，送往陽明交大附設醫院緊急動手術，生命徵象仍不穩定。

他的父母、女友晚間趕抵醫院，女友不停哭泣，林母傷心呼喊「還給我一個完整的兒子」。林父氣憤地說，兒子是休假期間，卻被調出來上班，卻被撞成重傷，無法接受。

礁溪警方指出，因為副總統蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。昨晚約6時20分，林姓員警在頭城鎮青雲路2段路旁控管交通號誌時，徐姓男子駕駛廂型車由北往南行駛，不明原因偏移至路口發生撞擊，詳細原因待後續調查釐清。