翻拍機密收賄百萬…總統府憲兵共諜案 判關7年定讞

記者林孟潔／台北6日電
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。(記者黃義書／攝影)
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。(記者黃義書／攝影)

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營中士退伍的賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪共收賄184萬元(台幣，下同)，拍攝軍事機密文件賣給大陸情報工作人員，最高法院依貪汙、違反國家安全法判賴7年、黎6年7月、陳6年5月徒刑，均褫奪公權6年，全案定讞。

另外，林裕凱二審被判刑5年10月，原先也有上訴第三審，但在最高法院審理期間主動撤回上訴，而先行定讞已入監執行中。

國防部去年接獲官兵檢舉，指有同袍用手機翻拍公務機密賣給中共，基隆憲兵隊、國家安全維護工作站分析金流，查出賴重宇等4人涉賣軍中機密。

起訴指出，賴重宇、陳文豪涉從2021年底至2022年初，陸續透過通緝中的黃姓民間人士引介，被中共情工人員吸收，從2022年4月起，由陳文豪用手機翻拍單位上公務應秘密文書，轉傳給賴，賴再轉給黃或中共情工人員。前年3月、4月間起至同年8月間，陳文豪用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中資料賺取報酬後，將現役軍人聯繫方式轉給賴，賴再傳給黃或中共人員。所幸其他現役軍人拒絕而未遂。

陳退伍後，探詢有無同袍願提供情報，被接觸者多拒絕。檢方去年8月搜索約談，查出賴引介學弟黎育爾加入，黎退伍後將工作轉給學弟林裕凱，以相同手法拍攝、傳送軍事文件，收受賄賂。

檢方調查，賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬元、林裕凱收賄26萬元。4人羈押禁見，坦承因缺錢花用，翻拍機敏文件牟利。

一審認為，賴重宇等人受國軍栽培，職司戍衛總統府內勤務及情報機構，均屬極具機敏及重要單位，卻違背職務收賄，竊密內容是國家不對外公開資料，危害國家安全，賴重宇被判刑7年，黎育爾6年8月、陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月。

案件上訴，二審考量黎育爾認罪自白並主動供出共犯、繳交全數犯罪所得，因此減刑1月，其餘人等刑度不變。四人不服判決提上訴，除林撤回上訴之外，其餘賴重宇等3人部分，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

中共 國防部

