新北市退休校長山難亡 檢方要查領隊刑責 遭疑延誤救援時機

新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。(圖／民眾提供)

新北市郭姓退休 校長11月27日與山友一行7人攀登玉山後四峰，途中失蹤，12月1日上午被發現倒臥圓峰山屋下草叢身亡，遺體昨天相驗；由於領隊及隊友發現他失蹤到返回找人，中間相隔數小時，檢警已介入釐清是否涉過失致死。

62歲郭姓退休校長遺體前天由直升機吊掛下山，檢察官昨會同法醫於高雄市殯儀館相驗，到場家屬神情哀傷，不願多談，僅呼籲登山愛好者於登山活動能多一步關心，或許能挽救一條命。

郭姓退休校長與6人組團，上月27日結伴攀登玉山後四峰，經高雄桃源區鹿山路線時，郭男因腳程較慢逐漸落隊，蔡姓領隊和其他團員下午6時扺達玉山南側圓峰山屋，休息近2小時，晚間8時才發現郭男遲未現身，返回搜尋；但山區入夜後天候轉差，在距離郭男後來被發現的位置約400公尺處折返，沒找到人。

高雄市消防局上月28日凌晨獲報，會同南投縣消防局、玉管處、保七總隊及義消組成30人搜救隊，四天來以無人機 、繩索下切及地面搜索方式擴大搜尋，並連續兩天申請直升機協助運補，均未找到失聯者。直到12月1日上午7時許，有登山客在山屋下方的矮木樹叢下發現郭男遺體。

此事引發山友議論，有人質疑延誤尋人時機。橋頭地檢署檢察官已介入調查，後續將傳喚領隊、團員到案說明，釐清疑點，並進一步追查是否涉及過失致死罪嫌。

玉管處表示，玉山後四峰以地形陡峭、海拔高、路程長著稱，其中鹿山路段屬「先降後升」型，體能消耗巨大，有「去得了、回不來」的風險。若隊伍行進間距拉大、隊員落單，加上入夜後低溫與風寒效應，極易引發迷途與失溫。