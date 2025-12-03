天道盟大哥遭斷腳筋 2男自首稱「替義父報仇」

我的頻道

記者李奕昕、蕭雅娟、張宏業／台北3日電
天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子前天遭人伏擊砍斷腳筋，行凶徐姓男子自稱為「義父」天道盟不倒會大哥高寶勝復仇。高、賴二人多年前曾因土方糾紛結下梁子。（記者蕭雅娟／攝影）
天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子前天遭人伏擊砍斷腳筋，行凶徐姓男子自稱為「義父」天道盟不倒會大哥高寶勝復仇。高、賴二人多年前曾因土方糾紛結下梁子。（記者蕭雅娟／攝影）

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝，前天舉行告別式時，天道盟天山會長「黑狗」賴姓男子在台北市某大樓停車場遭砍傷雙腿「斷腳筋」；徐姓、王姓男子留在現場自首，徐稱是高的義子，行凶動機是替高報仇，警方依重傷害罪嫌移送兩人，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，65歲賴男前天下午1時許開車前往北市萬華區某商業大樓地下二樓停車場停放，約半小時準備離開，走出電梯要到繳費機時遭伏擊，25歲王姓男子朝賴噴辣椒水，環抱控制行動，20歲徐姓男子持開山刀朝賴下半身揮砍數刀，再自行打110報案。

萬華警分局獲報民眾自首稱拿刀傷人，轄區員警趕到只見賴雙腿受傷倒地哀號，徐、王站在一旁坦承犯案，稱等律師到場再陳述，開山刀丟棄在地。

賴雙腿有多處刀傷，集中在腳踝及小腿，傷口深可見骨，經送醫轉進加護病房，無法接受警詢。徐、王被逮捕帶回後，徐稱高寶勝曾被賴找人毆打，他是高的義子，替義父討公道；王稱是徐的朋友，受託幫忙，不清楚動手原因。

警方蒐報情資，多年前雙方疑發生建築土方糾紛，賴不滿被高的小弟嗆聲，教唆手下持鐵鎚毆打高，打到腿骨折，後來傳出嗆聲是小弟個人行為非高授意，但賴避不見面，雖透過兩人共同大哥調解，仍種下心結；外傳雙方標的是青年公園、馬場町紀念公園附近社會住宅建案，也有一說是環南市場改建工程。

警方清查，徐、王有鬥毆等傷害案紀錄，徐常參加幫派分子公祭，王熟識萬華「同理家族」但非成員，道上傳出兩人當過高的司機。案發大樓有不少公司，徐、王埋伏約1小時；檢方昨訊後聲押，追查兩人犯案動機，同時釐清賴前往大樓原因。

太子詐團員工申請失業補助 勞動部長回應了

台積洩密案TEL涉4大罪 遭求處1.2億罰金

