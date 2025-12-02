我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

春水堂回沖茶飲搞錯熱水瓶 害3顧客喝清潔液

記者趙容萱、洪子凱／台中2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市食安處到春水堂公益店稽查。(圖／食安處提供)
台中市食安處到春水堂公益店稽查。(圖／食安處提供)

連鎖茶飲品牌春水堂台中公益店爆發食安疏失，員工誤拿起清潔中的熱水保溫瓶，把內部清潔液倒入回沖茶壺，三名顧客飲用後喉嚨灼傷，所幸就醫後並無大礙。台中市食安處前日稽查，勒令該分店停業，並移送偵辦。

春水堂為台中發跡的全國知名連鎖品牌，以珍珠奶茶聞名，店內熱茶可回沖，公益店位於市民廣場旁，平時座無虛席。業者表示，新進員工不熟悉流程導致，將支付相關醫療費用，並加強各分店教育訓練。

事發當天，店內顧客將茶壺給店員回沖，店員疑未確認熱水瓶內液體，直接將清潔液加入茶壺沖泡，三名顧客飲用後喉嚨不適。據了解，當時消費者喝了一口，反映茶湯很酸，馬上吐出來，喉嚨不舒服，就醫幸無大礙，隨後離院。

春水堂強調，依內部流程，清潔中的熱水瓶都會張貼「清潔中」牌子，新進員工不熟流程誤拿，已立即對全台分店加強教育訓練；事發後店長陪同顧客至急診檢查，店方會負擔所有醫療費用。

台中市食安處調查發現，店家以「酵素去漬粉」加水製成清潔液，其成分為活氧酵素、碳酸氫鈉。台中榮總毒物科醫師毛彥喬表示，活氧酵素通常是過碳酸鈉，遇水分解成雙氧水與碳酸鈉，高濃度下會灼傷組織；碳酸鈉、碳酸氫鈉屬弱鹼性，具有輕度腐蝕性，對人體危害，則視濃度、接觸時間而定。

台中市食安處指出，業者涉違反食品安全衛生管理法，已勒令該分店停業，要求立即改善及加強員工教育訓練；待食安處複查合格後才可復業，將依食安法規定，將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬台幣以下罰金。

此外，連鎖茶飲「日出茶太」也傳出食安問題。有民眾11月29日於台北市美麗華門市買珍奶，喝到完整小蟑螂，當下反胃，多次嘔吐。業者願退款補償，兩周內全台門市同步停業一天，展開消毒。

台北市衛生局食藥科昨派員稽查，該門市熱水機旁管線孔洞未密封，可能致蟑螂入侵，已限期改善。

醫療費

上一則

宏都拉斯兩岸間漁利 學者認轉向機率低

下一則

海鯤號出海測試沒船錨 軍方稱「非必要」 退將：不敢領教

延伸閱讀

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失
密爾比達越南河粉餐廳摔肉解凍 遭勒令暫時停業

密爾比達越南河粉餐廳摔肉解凍 遭勒令暫時停業
與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業

與萬豪整合訂房系統失敗 短租屋業者Sonder停業
減緩換季鼻過敏 把握4種食療、4個按摩穴位、7道日常保養

減緩換季鼻過敏 把握4種食療、4個按摩穴位、7道日常保養

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險