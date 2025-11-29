女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

我的頻道

台灣新聞組／高雄29日電
2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。(本報資料照片)
好市多「黑色星期五購物周」11月24日上場，1名女子竟坐進寵物用品櫃，掀開上衣裸露上半身，拍照上傳網路，留言「把自己賣掉」。警方查出江姓女子與陳姓男子涉案，昨天通知他們到案，依妨害風化公然猥褻罪嫌移送法辦。

本報系聯合報報導，江姓女子（26歲）與陳姓男子（26歲）是朋友關係，11月24日他們自台北南下高雄旅遊，到好市多高雄中華店，竟由江女掀開上衣，裸露胸部拍照，並上傳Threads，留言「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」。

江女露胸照片引起熱議，指他們惡搞好市多黑五活動，但也有不少人留言「不要多管閒事」。警方發覺，查出是在好市多高雄中華店所拍照片，調閱相關影像畫面，才查出江女和陳男涉案，昨天通知他們到案。

據悉，江女、陳男稱逛街時臨時起意，才趁賣場內沒人經過，拍下江女掀上衣裸露胸部的不雅照片。警方將全案依妨害風化罪嫌移送法辦。

據台北中國時報報導，業者得知後宣布禁止江姓女子再次進入賣場。轄區警方前鎮警分局循線查出江女與26歲陳姓男友人涉案，27日通知2人到案，訊後依刑法妨害風化罪章公然猥褻罪嫌函送法辦。

自稱「情慾女王」的26歲江姓女子在社群平台X擁有30多萬粉絲，時常發表各種性感照片，作風相當大膽。當時她鑽進寵物食品區貨架中，公然掀開衣服露胸，拍下裸露照片並上傳社群平台，貼文一出吸引粉絲留言「哪裡還搶購得到」、「提貨單在哪裡？」。

該張不雅照片在網路上引起熱論，不停被轉發，不少網友指他們惡搞好市多黑五活動，雖然貼文已在26日無預警下架，但業者得知後發布嚴正聲明表示，針對該不當行為，賣場將禁止她再次進入，同時更強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

2男女趁好市多黑五購物周，在高雄中華店裸露胸部，涉妨害風化罪嫌移送法辦。(記者林...
