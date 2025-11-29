中東轉機台男「疑與通緝犯同名被誤抓」已獲釋將回國

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突被五名武裝人員帶走，轉至杜拜 警察局扣留5天後，昨天凌晨獲釋，他透過LINE向妻子報平安，研判可能與一名通緝犯同姓名被誤抓，12月3日再回杜拜警局辦完相關手續後，可望回國。

本報系聯合報報導，雲林縣長張麗善表示，保障國人出國旅遊安全，政府責無旁貸，希望外交部硬起來，讓國人在國外能受到國際庇護，協助早日返鄉；立委張嘉郡也喊話外交部應更積極。

外交部表示，台灣駐杜拜辦事處連日來積極與杜拜警方、當事人家屬密切聯繫，陳男因護照和行李被扣，目前被安置在處長的職務宿舍，持續提供核發後續旅行文件。

67歲陳男偕妻子透過中東一家旅行社安排中東旅遊，23日從桃機飛往伊斯坦堡與旅行團會合，24日飛抵阿拉伯聯合大公國阿布達比準備轉機，陳男在登機口機艙空橋突被武裝人員帶走，陳妻心急如焚，只能向在台家人求救。

此事件引起媒體和民代關注，透過外交部杜拜辦事處協助、協尋，獲知陳男被帶至杜拜警察局。杜拜警方不說明原因，只要求陳男找律師，經駐外單位從中斡旋，陳男被拘留5天後，昨凌晨獲釋。

陳男告訴家人，剛被抓時最難熬，後來在拘留所遇到幾名大陸人和一名台灣人，可以聊天才漸平靜，拘留期間被移到幾個不同地方，且禁止通話。至於為何被抓？陳男說，去年10月有名同名同姓的人在杜拜被判刑、通緝，可能因此被冤枉。

陳妻說，她丈夫從外貿公司退休 ，20多年前去過一次中東參加商展，當時沒發生什麼事，退休後生活也很單純，沒想到會遇到這種事，感謝立法院長韓國瑜 、立委張嘉郡關切，也感謝媒體報導讓他們獲得協助。

另據台北中國時報報導，立委張嘉郡昨在立院表示，立法院長韓國瑜知悉後希望她主動協助陳姓夫婦，她也跟在土耳其的陳太太取得聯繫，並聯繫外交部，希望協助為陳姓夫婦聘請律師；陳太太後續也在律師陪同下，成功於昨日凌晨將陳男帶回。

張嘉郡表示，由於陳先生獲釋後沒錢也沒有行李，只好先借住我國駐杜拜辦事處長陳俊吉的職務宿舍，目前他的行李跟護照還被扣押中，律師將繼續釐清為什麼陳男會被帶走，也希望外交部可持續為陳先生提供後續協助。

張嘉郡也呼籲，外交部可再積極一點，不能讓在全世界旅行的台灣人孤立無援，政府應該是人民最大靠山，如果外交部態度消極，會造成國人不信任。

外交部昨發聲明指出，經駐處多方接洽與追蹤，警方告稱逮捕原因可能因為陳男涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

陳男當地時間28日凌晨1點、台灣時間早上6點獲釋，因29日至12月2日是當地國定假日，仍須在12月3日回警局報到並辦理解除旅行禁令。陳說，24日被帶走後，前幾天孤單1人最難熬，後面幾天在拘留所碰到一些大陸人及一個台灣人，也碰到幾個外國人，還好他會講英文可以溝通，他們都像天使一樣幫助他。陳男說，他應該是受到另個同名同姓者牽累，因警方指稱，去年10月他在阿聯被判刑。

陳妻在媒體群組上感謝媒體，也致謝張嘉郡、韓國瑜「你們親自打電話給我願意立刻給我實質的支持，謝謝你們」。