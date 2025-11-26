趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

網傳一名網黃近日趁著好市多黑五 購物週湧現大量人潮之際，在賣場內進行不當拍攝行為，於網路瘋傳引發議論。據傳事件發生於好市多高雄分店的寵物食品區，該名網黃趁人不備鑽進貨架中，不僅掀起上衣裸露胸部，還自行拍照上傳至社群平台X，並撰文稱「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。

面對曝光的照片及爭議行為，台灣好市多回應，「提供會員高品質商品、服務與良好的購物環境一直是賣場的核心宗旨，對於任何破壞秩序或不當的行為均採取零容忍態度。針對本次事件，賣場已決定禁止當事人再次進入各分店。目前好市多已著手調查相關細節，並強調若行為經查證屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員的權益及公共秩序。」

據了解，民眾若在公共場所裸露身體，可能涉及刑法第234條公然猥褻罪；若將相關裸露影像散布至網路，還可能觸犯刑法第235條散佈猥褻物品罪。兩項罪名均屬妨害風化的刑事犯罪，屬公訴案件，不需被害人提出告訴即可依法追辦。