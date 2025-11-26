我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

台大學霸19歲就架設暗網販毒 北檢通緝40年 逾億元資產遭查扣

記者蕭雅娟／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣大學畢業生林睿庠涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，遭FBI逮捕。示意圖。（路透）
台灣大學畢業生林睿庠涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，遭FBI逮捕。示意圖。（路透）

台灣大學畢業生林睿庠2020年涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，2025年5月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。台北地檢署日前已查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等逾億元台幣資產。調查局近日在外逃通緝名單公布林睿庠照片，北檢今年6月對林睿庠發布通緝，通緝時效長達40年。

檢方強調，毒品為萬國公罪，林男若於美國服刑期滿遭遣返，台灣同樣可追訴其網路販毒惡行。林睿庠2024年5月18日逃亡美國紐約，北檢2025年6月27日依違反毒品危害防制條例發布通緝，通緝時效長達40年。林睿庠涉將毒品交易收益，以虛擬貨幣轉入多個加密貨幣錢包，兌換成其他貨幣存入中國信託安和分行外幣帳戶，2022年3月28日至2024年5月21日，累計存入金額達373萬7095美元，約新台幣1億2158萬5368元。

檢調追查，林睿庠於2020年成立「隱身市場」毒品暗網，是專門替毒品交易的暗網平台，當時他年僅19歲，網站設計卻相當商業化，除了圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能。該網站吸引超過20萬名毒蟲使用，更有上千個毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等非法毒品及冒牌處方藥品交易平台。

據調查，林睿庠以「法老王」或「法老」化名掌控平台營運，並與其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，旗下還聘員工24小時輪班管理網站。美方掌握，林男多年前將暗網隱身的架構圖以電子郵件寄給自己，從此關鍵訊息鎖定他是毒品暗網主嫌。2024年5月林睿庠原在聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計畫，赴新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。

美國與台灣依台美司法互助協定，檢察官共享毒品案資源，美方已掌握林睿庠虛擬貨幣等逾億元台幣資產，北檢去年6月林睿庠落網後立案，懷疑林為了分攤風險，疑將資產陸續轉匯到外幣帳戶及施姓母親、胞弟的帳戶，約談後林母後查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等逾億元資產。

台大畢業生林睿庠架設暗網販毒，北檢今年6月對發布通緝。（圖／翻攝調查局網站）
台大畢業生林睿庠架設暗網販毒，北檢今年6月對發布通緝。（圖／翻攝調查局網站）

虛擬貨幣 FBI

上一則

台灣去年總薪資平均73.2萬元 68%員工未達標

下一則

羅唯仁帶槍投靠英特爾 事涉2奈米機密 台積提告了

延伸閱讀

金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全

金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全
桑尼維爾公寓經理涉持大量武器 小學旁販賣毒品

桑尼維爾公寓經理涉持大量武器 小學旁販賣毒品
舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品

舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品
紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境