基隆獨居翁身綁連珠炮 廟內引爆亡 3人當場見臟器外露

記者邱瑞杰／基隆24日電
88歲湯姓老翁23日在基隆一處宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，當場炸傷倒地，送醫搶救不治。(記者邱瑞杰／翻攝)
88歲湯姓老翁23日在基隆一處宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，當場炸傷倒地，送醫搶救不治。(記者邱瑞杰／翻攝)

基隆市88歲湯姓老翁昨天上午到住家附近宮廟，站在天公爐前點燃身上的連珠炮，腹部當場炸出傷口，臟器外露，送醫不治。湯翁是低收入戶，靠社福補助度日，檢警昨相驗排除他殺，家屬無異議，動機進一步調查。

意外地點位於調和街的「萬安堂」，祭祀大眾爺，是附近民眾聚會地點，行動不便湯姓老翁經常前往泡茶聊天。昨上午8時許消防局獲報宮廟內「氣爆」，到場見湯翁神情痛苦倒地，腹部臟器外露，傷勢嚴重，緊急送醫，昨下午1時許仍不治。

宮廟監視器拍下過程，湯姓老翁騎著加裝輔助後輪機車，下車走到天公爐旁，當時距離約2公尺處一人在看報紙，兩人在泡茶聊天，另有一人剛從天公爐旁走過。

老翁面對神像，右手從口袋拿出打火機，點燃拿在左手的鞭炮引信，胸口一陣白煙，不到1秒就傳出爆炸，冒出白煙和火光，湯姓老翁應聲往後傾倒。現場的人聽到爆炸聲嚇一跳，三個坐在一旁民眾先起身閃避，接著報案求救。

警方查出湯姓老翁曾兩度到某商店購買成捲包裝連珠炮和6枚裝升空煙火，依現場採證爆裂物殘跡，研判老翁是點燃放在身上的連珠炮，造成爆炸。

老翁姪子說，老翁平時會騎車到他的公司逛，兩人每周見面三、四次，最近並未察覺有異狀。老翁也常到宮廟和朋友泡茶聊天，不知為何出事。警方到老翁住處未發現書信，動機不明。

附近居民則說，湯翁近期作息有點異常，有時一天會到廟裡10多次，每次只坐一下就離開；有時候三更半夜也到廟裡，好像失眠。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，老邁後無力出海，約10年前把舢舨賣了。沒有結婚及生育子女，獨居多年。

低收入 釣魚

