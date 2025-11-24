我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停用3年

記者林孟潔／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
苗栗地方法院前法官周靜妮。(本報資料照片)
苗栗地方法院前法官周靜妮。(本報資料照片)

苗栗地方法院前法官周靜妮因長期曠職、多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，還致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密的案件卷宗交給丈夫攜出影印，甚至當庭要求少年自行摑掌23下等，被監察院彈劾及司法院移送懲戒法院，職務法庭今判決周靜妮撤職，停止任用3年，可上訴。

周靜妮爭議頻頻，曠職206小時、多次延宕保護令案件，她2009年由檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，後被「換庭」改為民事庭法官，又改任少年法庭法官，苗栗地院將她調到非訟中心，未料她上班仍不正常，2022年2月16日被司法院停職，而她同年6月30日辭職。

周靜妮2015年4月19日值班時，受理檢察官聲請羈押案件，卻因晚上不想開庭，而未依被告要求即時到法院訊問，還透過法警向被告轉達「如果同意不夜間訊問，就可以交保」，無故延宕庭期，增加被告滯留於法院候訊時間。

另外，周靜妮為了自己的自律案件，2021年3月19日要求書記官借閱少年家事案件的卷證，帶出法院給丈夫影印，且離職後一個月沒辦完離職手續、移交工作，屢經法院催辦，皆置之不理，她還出言恐嚇協助移交人員，甚至至今還有一份卷宗仍未歸還檔案室。

2019年10月，周靜妮審理一起毆打父親的少年案，當庭要求少年掌嘴，還一邊說「不夠大，再大，用力點，打紅」。少年自摑23下，又被命下跪向父母道歉，還恐嚇收容少年「送去少觀所跟人家捅屁眼」等語。

苗栗地院指周靜妮承辦一起聲請撤銷調解事件時，2021年7月30日審理前的下午打電話給當事人，詢問聲請撤銷調解的動機並要求到院商談，且在通話時恐嚇「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往指定地點會面，且依周靜妮指示撰寫書狀撤回案件。

監察院介入調查後通過彈劾，法官評鑑委員會也認為周靜妮影響當事人訴訟權益，且她坐領公帑高薪，卻心存以私害公的態度任職，難令全國納稅人接受，不僅不適任法官，也不應擔任其他公職，因此報由司法院移送職務法庭，建議免除她法官職務，不得再任用為公務員。

彈劾

上一則

賴清德指台灣人看演唱會「有錢有閒」黃國昌：繳不起房租的更多

下一則

拚2026北市長 吳怡農稱蔣萬安「nice guy」…但還不夠

延伸閱讀

南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元
新聞評論／孤獨死與兒虐案的警鈴 賴政府別充耳不聞

新聞評論／孤獨死與兒虐案的警鈴 賴政府別充耳不聞
柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事重要性

柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事重要性
尹錫悅內亂罪翻車 關鍵證人認逮捕名單「看網路補的」

尹錫悅內亂罪翻車 關鍵證人認逮捕名單「看網路補的」

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台