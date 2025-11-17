SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪判7年最重

2023年SBL「超級籃球聯賽」假球簽賭案，士林地方法院17日宣判。（記者李隆揆／攝影）

SBL「超級籃球聯賽」2023年爆發假球簽賭案，昔MVP球員柯旻豪等多名裕隆隊前球員涉案，士林地檢署偵結依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴柯等15人，士林地院審理近20個月，今早判決出爐。

合議庭宣判，吳季穎徒刑2年、緩刑5年、支付公庫20萬元，柯旻豪徒刑7年，邱忠博徒刑1年8月、緩刑4年、李其恩徒刑1年8月、緩刑4年，黃鉉閔徒刑4年9月，顏聞佐徒刑5年，斑霸徒刑5年2月、執行完畢後驅逐出境，陳品銓徒刑4年4月，周暐宸徒刑4年9月，吳祐任徒刑4年10月。

此外，吳季穎女友黃品瑄徒刑1年、緩刑2年，游姓友人徒刑9月、緩刑2年，張姓友人徒刑8月，邱姓友人徒刑1年、緩刑2年，「組頭」邱繼緯徒刑2月、緩刑5年。

檢方起訴指出，SBL於2023年1月7日至5月21日進行第20屆賽程，有裕隆納智捷 、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等4支球隊參賽，期間台灣運彩公司發行運動彩券供民眾投注，SBL是運動彩券發行條例規範的「投注標的運動競技賽事」。

其中，裕隆隊由球員柯旻豪擔任固定先發控球後衛、吳季穎擔任得分後衛、外籍球員班霸擔任固定先發中鋒，翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博擔任前鋒，陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、李其恩擔任後衛，由其他聯盟九太科技籃球隊前助教邱繼緯擔任裕隆隊助教。

柯旻豪因與邱繼緯舊識，知悉邱是地下組頭、可協助下注，賽事初期介紹邱給其他球員。吳季穎簽賭金額時常超過簽賭網站上限，吳又找來黃姓女友其友人等4人協助申請網站會員下注。吳季穎、柯旻豪為透過簽賭牟利，與班霸等其餘9名球員朋分賭資利益，賽事中配合控制比分詐取賭資。

檢警發現，早在2022年底的台啤對裕隆的熱身賽，吳季穎就開始在簽賭網站下注，當時賭台啤對輸球者，若台啤輸分在6.5以內即可贏得賭資，吳季穎請黃姓女友及其他友人協助下注共15萬5000元，最終比賽以70比67由裕隆隊贏台啤隊3分作結，吳季穎贏得賭資69萬8000元，黃女本身也贏得9500元，其餘人員從中抽傭。

涉案球員為控制比分，刻意不配合教練執行戰術，也出現傳球次數激增、出手時機不合理等情況，如異常籃外空心、刻意亂傳球製造失誤、比賽尾聲不斷犯規讓對手罰球拉近比分等；第20屆SBL含熱身賽共39場比賽中，至少有18場涉簽賭、「控分」詐賭7場，不法所得高達2000萬餘元。

2023年4月30日在彰師大體育場進行的裕隆對台銀賽事中，因賭盤開出裕隆讓3.5分，比賽最後2.2秒，裕隆隊已以74比71領先，教練指示最後一波攻勢由班霸灌籃進攻，但吳季穎、柯旻豪為讓比分超過3.5分，竟在發球後不執行教練戰術，冒險傳球給吳季穎投三分球得分，最終裕隆隊以77比71分贏球，吳季穎因此贏得賭資38萬1950元。