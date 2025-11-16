我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

黑白集／三年抵一命 廉價打詐的豈止司法

太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台助理劉純妤涉洗錢，被裁定15萬元台幣交保後露出燦笑，使網路討論度炸鍋。(記者潘俊宏／攝影)
太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台助理劉純妤涉洗錢，被裁定15萬元台幣交保後露出燦笑，使網路討論度炸鍋。(記者潘俊宏／攝影)

台中豐原一家五口遭黃金投資詐騙走上絕路，檢方依詐欺等罪嫌起訴主嫌李女並求處15年以上徒刑，引來質疑：三年抵一命，司法之於打詐是否太過廉價？

民眾的質疑根生於過往的司法輕縱，卻也有些誤解。求刑15年已接近現行法制極限，並無「以命償命」的可能。另有人對比大陸重判緬北電詐家族16人死刑，其實是因他們另涉毒品、槍械、殺人等多罪；不過，對岸也確有因被害人自殺判死之例。

大陸嚴打、重判詐團，已深植台灣人心；如今罕聞有人聲援被引渡至大陸的詐騙犯，顯見重懲詐團已成兩岸人民少有的共識。

但打詐不止重判，更在於是否真能讓涉詐者付出慘痛代價；此從修法、執法、起訴、判決到服刑，乃至查封相關財產以彌補被害人等，均須緊密配合，不容再出現「交保燦笑」、「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」，或「轉移詐款、出獄享福」等情況。

打詐死角無處不在。除了太子集團案凸顯的金流管制漏洞外，就在行政院會通過提高高額詐欺刑責同時，桃園副市長蘇俊賓也點出平台管理問題：台灣每天1.5億則詐騙訊息，Meta僅主動移除430萬則，幾無打詐效果；而LINE的詐騙通報也不遑多讓。

面對美日等資本巨頭掌控的平台，賴政府真敢揮大刀？顯然，廉價打詐的豈止司法！(轉載自聯合報)

