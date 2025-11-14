我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

記者曾健祐、趙容萱／台中即時報導
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)
台灣台中市一名82歲曾姓婦人，昨天(13日)被發現陳屍北屯區透天厝內，但遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時。全案因台水公司發現該戶兩個月內用水超過6000度，認為異常通報後才曝光；警方昨經鑑識排除外力致死，經聯繫曾婦女兒，其表示已經逾半年沒和媽媽連絡，對死因無意見，後續由檢方相驗。

台中第五分局昨下午1時多獲報，本屯區中清路二段1棟透天厝住戶許久未出門，警員、里長及社工到場查看，驚覺屋主82歲曾姓婦人死亡多時，家中水龍頭未關。

警方鑑識認定無外力介入，已聯繫上曾婦女兒，其表示和媽媽已經超過半年沒有聯絡，對死因沒有意見，警方後續將報請台中地檢署相驗釐清死因。

台灣自來水公司第四區管理處說明，自來水公司示警機制為台水抄表員每二個月對一般用水戶抄表時，若發現當期的用水量較前一期超出50%，即會當場開立用水異常示警單，向用水戶通報用水異常；此案因該名抄表員因長期抄表，知道用戶為獨居老人，除了開單示警，也通知當地里長關心。

里長表示，他與社工及警方到場協助破門，這才驚見老婦人已陳屍屋內。水公司抄表員今天到場拆除水表，水表還在跑，水量度數來到7033度。

台水公司抄表員14日到場拆除水表，該戶水量度數來到7033度。(圖／讀者提供)
曾婦的鄰居受訪表示，曾婦是行動自如的老人，防備心極強，獨來獨往，很節儉，屋內屋外堆滿廢品，鄰居都未聞惡臭，也無人查覺異常。社工上周到訪，但曾婦未應門。

里長說，曾婦平時拿棍子當拐杖，可以自行出門採買，若社區有舉辦餐會活動也會參與，女兒也有過來探視，但曾婦防備心很強，不與人互動，曾懷疑鄰居偷錢、偷地契，經查證根本沒這回事，加上她有收回廢品習慣，屋內、屋外都堆放廢品，鄰居大多都不敢靠近她。

里長指出，曾婦並非經濟弱勢，也未申請送餐。他在兩年前協助通報曾婦為獨居老人，有社工會定期上門探訪關懷，但曾婦平時白天不一定在家，多次都未應門，社工最近一次是上周到訪，曾婦未應門。

鄰居表示，聽說曾婦好像賣掉千萬房產，並非貧戶，很節儉，但因個性防備心很強，行事獨來獨往，不與鄰居互動，參加社區餐會也是一個人默默用餐，很多鄰居都曾在深夜看到她獨坐宮廟前，現在回想，近兩個月來未見過其身影，只是其住家周遭並未飄出惡臭味，也就沒有特別注意。

