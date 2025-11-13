我的頻道

亞馬遜、微軟傳支持法案 限制NVIDIA晶片出口

舊金山強風豪雨 居民忙防淹、灣區交通大亂

豐原一家五口陷「龐氏騙局」走絕路 李女遭求刑15年

記者曾健祐／台中即時報導
檢方依詐欺等罪嫌起訴李女。(報系資料照)
台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月3日被發現走上絕路，台中地檢追查背後詐騙集團，查出發起團購黃金的「李團長」李姓女子以龐氏騙局，詐騙王家1536萬(台幣，下同，約49萬美元)才釀5人走上絕路，除將李女聲押獲准，今(14)偵結再依詐欺罪嫌起訴她，求刑15年。

全案疑似王姓一家遇投資黃金詐騙，王家大女兒加入代購群組刷卡買黃金，經張姓美容師同學牽線，將黃金交給李女，李女連同費用、數千元手續費再匯給她，王家大女兒認為可賺取佣金，因而邀全家人都陸續加入代購。

未料幕後詐團事後以被列為警示帳戶為由，主張違約為由要求王家賠償500萬元，李女還帶著王家到地下錢莊以公寓押借200萬元，後又赴當舖典當車子，沒多久就傳出一家集體走上絕路。

中檢7月3日獲報豐原五口命案，檢方表示極度重視，成立專案小組每日開專案會議，迅速著手各項偵查作為、全面保全證據。

檢方7月4日第一波搜索、約談後，「李團主」李女數度以身體不適為由要求休息，直至5日晚間才做完警詢筆錄，檢方當時複訊後命她15萬元交保；檢方另認定張姓美容師同樣涉犯詐欺，但僅命限制住居。

檢方10日再持發搜索票，赴台中、彰化等6處搜索相關當舖業者，查扣相關物證，經分析卷證、勾稽金流，持續約談超過30名相關人後，14日再度搜索李女，以她涉犯詐欺、偽造文書及恐嚇等罪嫌，有串滅證、反覆實施之餘，將她向台中地院聲押禁見獲准。

檢方也說，經相驗王姓一家五口，發現遺體呈現吸入一氧化碳缺氧死亡，屋內留有相關物，周邊無人進出、沒有外力侵入，但為求謹慎仍解剖、採集檢體化驗。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

詐騙集團

