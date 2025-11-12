台知名麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦 遭押狼狽上囚車

我的頻道

記者張宏業／台北即時報導
知名滿堂紅麻辣火鍋店老闆娘蔡閔如涉助詐團洗錢，遭檢方聲押禁見。(記者蕭雅娟／攝影)
台北地檢署偵辦一起假檢警詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐9億元(台幣，下同，約2896萬美元)，經追查金流發現，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」竟協助詐團洗錢，有1億餘元(約321萬美元)贓款流入負責人蔡閔如旗下9間公司，刑事局昨(12)天搜索拘提20人到案，台北地檢署訊後認為蔡閔如涉犯詐欺、洗錢等罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜開庭裁定羈押，昔日風光的蔡閔如在法警戒護下，狼狽搭上囚車。

同案約談包括滿堂紅國際餐飲、安寶國際投資公司登記負責人鍾勝全50萬交保；富比高數碼公司登記負責人雷智翔50萬交保；金華苑國際公司負責人黎治宏10萬交保；富比數碼公司提款車手林思吟10萬交保；滿堂紅餐飲張姓、黃姓女會計則限制出境出海；其餘公司人頭均以10萬元交保。

近來詐團利用餐飲店掩護洗錢已成趨勢，如非法第三方支付平台「Hero Pay」替東南亞線上博弈集團洗錢，台北兩大人氣餐廳「東引快刀手」、「茗香園」都牽涉其中，金流高達30億元，負責人黃秀蓉、羅以翔均羈押禁見。

滿堂紅原是國內知名連鎖麻辣鍋店，曾進駐北市信義區貴婦百貨寶麗廣場，在台北、桃園、台中均有分店，該店去年起營運不佳，各店陸續收攤，截至今年只剩台北松山區的一家加盟店存活。

據了解，蔡閔如疑為解決財務窘境，今年起索性「兼差」幫詐團洗錢賺外快，透過公司設立登記鬆散的漏洞，利用餐飲店或投資公司為掩護，藉由法人帳戶警示風險較低的特性，暗中替詐團大額匯款，從中收取一成「手續費」，短短數月洗錢金額逾1億元，不法獲利上千萬元。

據調查，有詐團今年4至8月間，以逼真的假檢警手法誆騙被害人，被害人擔心吃上官司，聽從詐團指示匯款，詐團取得款項後，透過蔡閔如旗下的滿堂紅麻辣鍋餐飲等公司，製作虛假發票，營造交易假象，藉此替詐團層層洗金流，估計蔡閔如這端已是詐團第三或第四層資金鏈斷點。

調查指出，蔡閔如會從詐團指示將款項匯出至境外，有時也會令富比高數碼公司職員林思吟，以提領現金方式，將贓款轉交給詐團成員。檢警先前已逮捕過車手林思吟到案，經溯源追查金流，赫然發現滿堂紅負責人淪洗錢首腦。

北檢檢察官陳雅詩昨依洗錢、加重詐欺、組織等罪，指揮刑事局電信偵查大隊、北市警中正第一分局、中山分局、台中市刑大、台南市警局、保三總隊搜索32地點，查扣手機、電腦等證物電，持續追查金錢流向。

富比高數碼公司登記負責人雷智翔涉洗錢，檢方諭令50萬交保。(記者蘇健忠／攝影)
滿堂紅麻辣火鍋店老闆娘蔡閔如（左2）涉助詐團洗錢，凌晨被檢方裁定羈押禁見。(記者...
