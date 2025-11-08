我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

台灣淪洗錢天堂...審查制度鬆散、人頭公司浮濫

記者張宏業／台北8日電
台北地檢署查扣26輛太子集團用來洗錢的超跑與豪車，因車輛太多，北檢贓物庫無法停放，只能暫時扣押在「和平大苑」地下停車場，並用鐵鍊拴住。（圖／調查局提供）
柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，來台購置11戶「和平大苑」豪宅，價值逾38億元(台幣，下同，約1.2億美元)，不僅洗錢檔次爆表，也打破過去以往的紀錄，而陸籍核心幹部李添在台的秘書劉純妤，被檢方15萬元交保後露出的燦笑，在網路上討論度炸鍋，不少人質疑台灣何時已從詐騙變成洗錢天堂？歸咎原因在於公司設立審查制度過於鬆散，才讓洗錢集團如入無人之境。

檢方指出，台灣向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司浮濫，現在連外國人在台設立公司，都只要透過代辦公司處理即可，負責人都是人頭，幕後老闆根本不用出面，若該公司從事違法買賣生意，檢方也只能抓到「代表人」，藏鏡人躲在國外根本無法查緝。

目前詐團慣用的洗錢手法，都是用人頭設立公司登記，這次被查出的「和平大苑」就是經典案例，一個地址登記八家空殼公司，多年來登記負責人不停變更，但真正持有者則是號稱一天能賺9億的陳志，這顯示經濟部對公司設立的審查機制太過僵化，是檢調目前無法解決的困境，更是洗錢防制隱憂。

另外，第三方支付公司能量登錄也是一大漏洞，目前的做法都是數發部被動等待業者「誠實告知」，如果前端的經濟部對於公司設立項目審查不周延，後端的數發部根本無從得知公司真正營業性質，以致於洗錢集團如此猖狂、橫行無阻。

儘管行政部門已加入打詐團隊，但道高一尺、魔高一丈，現今最盛行洗錢手法是「四方交易」，通常是兩家第三方支付公司為避免查緝，會成立一家普通公司對外收款，再將資金打給客戶，如果出事遭逮，也是該間普通公司被通報犧牲，第三方支付業者根本不會有事，詐團與洗錢業者看準這點，大量找人頭開設空殼公司，檢察機關多次向經濟部喊話，始終不見具體作為，形成洗錢大漏洞。

檢方建議，公司設立登記時，只要營業項目有第三方支付服務業，就應該要與數發部的能量登錄互相嫁接（例如直接列入被動審查名單），以達到監督的效果。

詐騙 柬埔寨

