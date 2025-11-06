我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

珊瑚珠串、金鎖…媽祖值2000萬聖物遭劫 警12小時破案

記者林佳彣／宜蘭6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖5日凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾2000萬台幣。(記者林佳彣／攝影)
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖5日凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾2000萬台幣。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元(台幣，下同，約64萬美元)的聖物被偷走，廟方發現後緊急報案，蘇澳警分局歷經12小時破案，分別在台北和台中逮到兩名竊賊，廟方也感謝警方努力不懈。

據了解，兩名30多歲男子是朋友關係，主嫌是宜蘭縣人、把風者是新北市新莊人。警方昨日下午4時30分在台北抓到主嫌、晚間7時許在台中抓到另一人，經向廟方確認，失竊珠寶全數追回。

蘇澳警方昨日凌晨1時許接獲保全公司報案，南方澳進安宮保全系統觸動發出警報，派員初步勘查無異狀；凌晨4時許，廟方人員開廟門欲上香時，才發現媽祖神像所佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊。

原來竊賊從南方澳進安宮後方往江夏路的斜坡馬路，跳入廟方鄰路的遮雨棚，翻圍牆到三樓外走廊，不知用何物撬開木製的空氣窗，再「從天而降」，爬進2樓內殿的神尊區。

南方澳進安宮監視器拍到，竊賊昨日凌晨18分探出頭，開始一路偷，最後走出內殿時，觸發紅外線感應器的保全警報，凌晨40分從後門逃逸。警方經查，男子行竊後搭乘出租車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，專案小組全力追緝。

昨日竊案發生後，廟方盤點失竊聖物，包含開基媽祖市價預估100多萬元的珊瑚串珠，寶石珊瑚媽祖五鳳冠帽上2顆預估各120克拉的珊瑚珠、2串桃紅寶石珊瑚串珠、每串12兩共2串的鱉頭金鎖，背側10串紅珊瑚串珠，以及披肩下2串含有約8兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚串珠等。

南方澳進安宮管委員管委會昨上午表示，「痛的不僅是財物，更是信仰被踐踏的那一刻，本宮虔誠祈願『天上聖母』顯靈施威，召回所失聖物，懲惡揚善，讓正義重現、邪不勝正，重振信仰尊榮。」歷經蘇澳警方全力追查，12小時破案，逮到竊賊與追回失竊聖物。

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上...
宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走。(圖／南方澳進安宮提供)

租車

上一則

玉山金砸483億併購三商壽 躍台灣第5大金控

下一則

黑白集／台肥人事翻船 賴清德「識人之明」漏底

延伸閱讀

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市
羅浮宮竊案 檢方：不入流竊賊所為非組織犯罪

羅浮宮竊案 檢方：不入流竊賊所為非組織犯罪
法文化部長：羅浮宮低估風險 年底前更新防盜措施

法文化部長：羅浮宮低估風險 年底前更新防盜措施
賊佛州商場屋頂挖洞 偷500雙名牌球鞋

賊佛州商場屋頂挖洞 偷500雙名牌球鞋

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽