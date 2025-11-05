柬埔寨太子集團涉在台詐騙、洗錢 北檢查扣45億元拘25人

我的頻道

記者張宏業／台北5日電
太子集團旗下天旭國際人資長辜淑雯涉洗錢，且有串滅證之虞遭檢方聲押禁見。(記者潘俊宏／攝影)
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局昨天搜索47處地點、拘提25名被告到案，查扣「和平大苑」11戶豪宅、48個停車位、26輛超跑與豪車，價值高達45億元(台幣，下同，約1.4億美元)，太子集團台灣公司天旭國際人資長辜淑雯，涉有串滅證與逃亡之虞，檢察官漏夜偵訊後聲請羈押禁見。另名台籍最高階幹部、台灣太子公司實際負責人王昱堂，今天將移送檢方複訊，總計14人今天送辦。

天旭國際工程師張芷寧涉洗錢20萬台幣交保。(記者潘俊宏／攝影)
檢調追查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，於多國建立龐大企業網絡洗錢，此集團透過在柬埔寨各地設立的強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙收益挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。陳志早於2017年就赴台布局，估計迄今在台洗錢45億元。

同案約談的和台灣太子旗下一間空殼公司負責人王蘭亭（王昱棠助理）5萬元交保、協助洗錢的三稜歐美汽車負責人劉書豪、劉書榮兄弟各70萬交保；陳志的陸籍親信李添女助理劉純妤15萬交保、林昱妏10萬交保、天旭國際程式設計員張芷寧20萬交保。至於涉及帛琉洗錢遭美國制裁台籍女子黃婕、施亭宇，昨天也被拘提，今天移送複訊，另名女子王蕾絢案發前已出境。

據調查，太子集團在台灣總共有4家主要公司，分別是台灣太子、尼爾公司，這兩間公司由王昱堂負責，主要是管理和平大苑不動產的庶務工作；另2家公司則為天旭國際、顥玥公司，主要負責線上博奕與帳目資金，由辜淑雯負責。王與辜的上層還有新加坡籍主管陳秀玲，但陳女人在境外未到案。

檢方調查，太子集團在台灣共有5大犯罪活動，首先是陳志先聽從新加坡籍友人張剛耀建議，從世界各地以外匯收款方式，將不法資金匯入台灣購買豪宅，當時王昱堂只是張剛耀部屬，直到張剛耀侵吞太子集團9億元落跑後，王昱堂才升為台籍最高幹部，豪宅的巨額房貸由尼爾公司帳戶收款繳交。

三稜歐美汽車負責人劉書豪（左）、胞弟劉書榮（右）涉協助隱匿資產各以70萬元台幣交...
天旭國際以400萬低價出售勞斯萊斯名車，被劉書豪兄弟PO上網販售，要價1900萬...
其次是陳志為了洗錢，只是辜淑雯成天旭國際科技公司，表面上是從事線上博奕遊戲開發，實則為洗錢活動；第3是成立顥玥公司，性質類似博奕客服，但其實仍是幌子，暗地從事洗錢行為，而天旭國際就開設在101大樓。

第4是隱匿犯罪所得，台灣太子公司在美方起訴並公布制裁名單後，為出脫不法所得，將市價2000萬元的勞斯萊斯與賓士名車，透過中間人陳澤瑋(6萬交保)以400萬低價過戶給劉書豪、劉書榮名下，劉氏兄弟並將勞斯萊斯PO上中古車網站出售，索價1900萬元。另有5輛超跑也被偷偷開走，經調查局發現後追回，總計有7輛名車曾試圖被脫產。

第5是太子集團透過旗下「Grand Legend」公司，與帛琉當地組織犯罪分子Rose Wang合作，假藉開發渡假村從事詐騙洗錢，王蕾絢、黃婕與施亭宇3名年輕台灣女子也在Grand Legend服務，被美國制裁。

全案由北檢主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮調查局與刑事局共同偵辦，檢方10月27日向法院聲請扣押18筆不動產(價值計38億餘元)，另有豪車勞斯萊斯、布加迪、麥拉倫、法拉利、保時捷等超跑26輛、價值4億7758萬餘元。

太子集團創辦人陳志陸籍親信李添在台助理劉純妤，涉洗錢15萬元台幣交保。(記者潘俊...
