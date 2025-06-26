歐悅集團執行長勾結詐團「狠騙長者現金再詐房產」遭求刑10年

歐悅集團執行長林冠宏被查出勾結詐騙集團 與地政士、貸款 專員，接連以假檢警、地面師等詐欺手法對長者行騙，詐騙金額達3億7000萬元(台幣，下同，約1272萬美元)，有受害者抑鬱而終。彰化地檢署斥林等8名詐團成員毫無悔意，依組織犯罪防制條例等起訴，求處林10年徒刑，聲請沒收2億3000萬犯罪所得。

彰檢去年獲報林冠宏夥同詐騙集團對被害人二次剝皮，詐團不僅騙走現金，再騙被害人將房地產拿去抵押貸款，詐團再取走全部款項。許多被害人都是60歲以上的中高齡人士，退休金 、老本被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，一無所有。

彰檢檢察官楊聰輝偵辦指揮彰化縣警員林分局、台中市刑大深入調查，今年2月向法院聲請羈押林冠宏及蔡姓秘書獲准。台灣高等檢察署也透過全國性打詐預警機制分析情資，發覺各縣市多件「地面師」詐騙案件均指向同一幕後金主林冠宏，指示彰檢負責偵辦。

經查，林冠宏從2023年起與蔡姓秘書共同推由吳姓、李姓男子等3人擔任「貸款專員」，並謀議由路姓、邱姓等3名地政士出面，先利用被害人遭「假檢警」、「假投資」等手法詐騙高額財產後，趁被害人身心煎熬之際，再利用「地面師」詐欺手法，設局訛詐。

他們假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，結合詐團再把高額貸款騙光，全台至少有12名被害人共被騙走3億7000餘萬元，林冠宏從中獲取2億2000餘萬不法所得。

調查也發現，林冠宏為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地，檢察官為避免被害人損害擴大，今年3月間已向法院聲請查扣設定抵押的11筆不動產及對被害人的1億2000餘萬元債權。林冠宏等人全不認罪，林辯稱「只是單純借款放款，不知借款人如何使用這些錢」，但檢方查出林等人根本未進行徵信或實質鑑估抵押不動產價值，即快速出借款項，根本與詐騙集團有犯意連絡，只求從速設定抵押「撥款」，詐騙集團即能快速再取走抵押房產後的「撥款」。

彰檢近日偵結，依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利等罪起訴林冠宏等8人。檢察官認為被告具有土地或金融專業知識，卻利用專業智能，精心設局反覆詐騙牟取暴利，造成被害人巨額損失，甚至鬱鬱不平至死。

檢方痛斥8人偵查中仍飾詞卸責，毫無悔意，向法院具體求處林冠宏10年有期徒刑，主要幹部秘書蔡女等求處8年到1年8月不等徒刑，並聲請沒收不法所得。