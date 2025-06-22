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不滿遭母否定 桃園高職生畢業前弒母 判19年10月

記者陳恩惠／桃園22日電
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桃園八德陳姓青年怨母長年否定他的人生選擇，去年6月1日上午持刀攻擊媽媽致死，桃園地院國民法官專庭審理後，依殺害直系血親尊親屬罪，判陳男19年10月徒刑，可上訴。（記者陳恩惠／攝影）
桃園八德陳姓青年怨母長年否定他的人生選擇，去年6月1日上午持刀攻擊媽媽致死，桃園地院國民法官專庭審理後，依殺害直系血親尊親屬罪，判陳男19年10月徒刑，可上訴。（記者陳恩惠／攝影）

陳姓高職生不滿獨力扶養他的媽媽不支持他的人生選擇，認為弒母才能繼續自己的人生，去年6月畢業前夕持刀殺母，桃園地院國民法官庭依殺害直系血親尊親屬罪判陳19年10月徒刑。

2024年6月1日早上，陳因升學與生活問題想和母親溝通，但母親拒絕討論，他感覺被忽視並憤慨。陳長期認為媽媽否定他的選擇，當天早上11時，他先到廚房拿水果刀，再進母親臥室朝她的頭部、左頸、胸及腹部猛刺，行凶20分鐘後打電話通報119。救護人員送陳母就醫急救，中午仍不治。桃園市警八德分局員警在死者床上查扣水果刀。

陳雖向警方坦承殺母，但在此之前，警方已根據門鎖未遭破壞、噴濺血跡、陳母身上多處致命與防禦傷、陳僅受輕傷等情，研判他就是嫌犯。警方為釐清動機及取得自白而詢問，陳才認罪。

審理期間，陳承認檢方起訴所指犯行，加上現場勘查、法醫鑑定報告等佐證，國民法官庭認定他犯案。國民法官庭認陳自小罹患自閉症等疾病，但穩定就醫，也受家人和校方關心照顧，未曾受虐或遭苛待，顯示非「逼不得已才犯罪」。此外，陳犯案手段激烈、多次針對要害攻擊，陳母身中多刀死亡，雖精神狀態可酌情斟酌，但不符減刑要件。

陳拿刀連續攻擊母親身體逾20處，多刀命中要害，國民法官庭認為他殺意堅決且凶殘，即使遭受抵抗也未停手，家屬在開庭時表示「不會原諒他」。

陳重創家人生活與心理，讓房子成為凶宅，但他無前科，也曾積極尋求打工機會與生活出路，案發前與家人關係密切，犯案後仍對家人有情感。合議庭審酌鑑定報告雖認為陳再犯風險高，但若能積極配合監所心理治療與職能訓練，還是有可能回歸社會，判19年10月刑。

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