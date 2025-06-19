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獨居女高樓受困43小時 拋出「血紅SOS」求救紙條

記者曾健祐／台中即時報導
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柯女被反鎖在廚房43小時，利用番茄醬在外送紙袋上寫下「SOS 119」丟出後被鄰居撿到報案才得以獲救。(警方提供)
柯女被反鎖在廚房43小時，利用番茄醬在外送紙袋上寫下「SOS 119」丟出後被鄰居撿到報案才得以獲救。(警方提供)

台中柯姓女子獨居意外在廚房被反鎖，她前後受困多達43小時求助無援，突發奇想用番茄醬在牛皮紙袋上寫「SOS 119」並丟出陽台，有鄰居撿到驚覺異樣報案；經警消到場成功破門，除驚訝她受困近2天、求救方式神奇，也不禁笑出「還好有冰箱」才不致餓壞，結束這場驚魂。

第六分局表示，市政派出所警員林塏洺、蘇虹綺17日早上7點多，獲報西屯區某社區大樓內有民眾疑似受困，到場和消防協助破門將其救出。

警方查，柯姓女子（27歲）平時獨居，15日到廚房要拿東西吃時，突然因一陣強風導致廚房門關上、反鎖，加上她沒有帶手機求助無援，整個人被關在裡頭不知如何是好。

結果柯前後竟然遭關了43小時，還好廚房內還有食物可維生，她後來突發奇想利用冰箱內的番茄醬，並私下外送的牛皮紙袋，在上面寫下「SOS 119」，並從陽台丟出去求救。

柯女被反鎖在廚房43小時，利用番茄醬在外送紙袋上寫下「SOS 119」丟出後被鄰...
柯女被反鎖在廚房43小時，利用番茄醬在外送紙袋上寫下「SOS 119」丟出後被鄰居撿到報案才得以獲救。(警方提供)

有鄰居撿到散落的紙片驚覺異狀報案，警方到場時朝著房內大喊「誰？是誰鎖你的？」柯回應「我被反鎖在裡面」、「門好像壞掉了」，並確認她是因為出不來，才朝外丟球救紙片。

警消最後成功破門，柯也說自己受困長達2天，前後經歷43小時，消防確認她不需送醫後，也不禁笑稱「還好有冰箱」，另看到她寫的「SOS」求救紙片，也不驚疑問「這是用什麼寫的？」柯才說是用番茄醬，但因鮮紅字體也讓警消一開始嚇了一大跳。

附近鄰居也說，陽台上出現多張寫有「SOS」紙條，因為散落太多張，為求謹慎向警方報案，結束這場意外驚魂。

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