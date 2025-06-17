泰女赴台讀書變坐檯 有人混久升格媽媽桑 旗下小姐上百名

40歲的泰國籍女子Miyo（左二）持學生簽證來台五年，曾學美甲、在電信行打工．但嫌薪水太低，最後選擇外送陪酒，現在升格為「媽媽桑」。（圖／民眾提供）

「姐妹們一個介紹一個，即使被查獲非法打工遣返 ，還是有源源不絕的小姐們願意來台，畢竟台灣人有需求。」

「這次玩點不一樣的，我們去學泰文，貫徹政府新南向政策…」小周末夜，北市夜生活「老司機」阿倫，與數名昔日同窗好友聚餐後提議「續攤」，他露出神祕微笑，要老友們聽他安排，隨他到附近KTV歡唱。

眾人進入包廂，阿倫撥了通電話，簡單說了句「五個人，在某某KTV」後掛斷，隨即「咚咚咚」直響，通訊軟體上盡是女子清涼火辣照。阿倫勾選幾張照片回覆，對方提醒「要付計程車錢、最少要坐兩小時」，五名泰籍女子不到半小時抵達。

「嗨，男朋友，你好久沒找我了」，率先進入包廂的Miyo，以泰腔中文和阿倫打招呼，隨即介紹同行四名姐妹，安排坐到「大哥哥」身旁倒酒。Miyo帶頭炒熱氣氛，拿著骰鐘說「玩吹牛」，輸了給100元台幣或喝一杯。

Miyo是「媽媽桑」，裝扮年輕有活力，看不出已40歲。她五年前持學生簽證 來台，進入「外送傳播陪酒」這一行，混熟後自己兼做「媽媽桑」，旗下隨時有百餘名泰國 小姐供調度。

國際陪酒小姐 最後選擇台灣

「一個介紹一個，即使被查獲非法打工遣返，還是有源源不絕的小姐們願意來台，畢竟台灣人有需求。」用中文和台灣人溝通不成問題的Miyo說，在家鄉曾做過汽車銷售員，賣一輛車約賺2萬多泰銖，相當於2萬多元台幣，但沒有底薪，生活不怎麼好過，後來在朋友介紹下成了「國際陪酒小姐」，第一站是新加坡，也去過香港，最後落腳台灣。

「亞洲各都市的文化不同，有的是讓小姐掛上像候選人背帶，有的要求出場揮手打招呼」，Miyo說，新加坡的酒店小姐背帶上的數字代表陪酒價格，香港坐檯模式類似選美，小姐走台步朝男客揮手，消費者招手就是點檯。

繼續念研究所 延長留台時間

「我除了在語言中心學習，正在念研究所，目的是為了讓自己合法留在台灣的時間拉長」，Miyo不諱言白天念書、晚上陪酒賺錢，希望早點存到錢買房子。她說，有許多「同業」和她一樣以學生身分來台，但2023年以後的學生簽證審查變嚴，現在來台的泰國小姐幾乎都是觀光名義。

Miyo說，泰國小姐有些到酒吧坐檯，也有像台灣傳播妹一樣到KTV服務，客人年紀大概都是30多歲，每天都有客人叫「外送傳播」，坐檯一小時收費1000元（台幣，下同，約34美元）、一次最少坐兩小時，一次檯費加小費最基本拿4000、5000元，一個月賺幾萬元很輕鬆，碰上阿莎力的客人給小費很用力，收入更可觀，但「很多台灣人就是小氣，明明該給1萬元，偏偏要出價砍到5000元」。

Miyo與客人交談時，多數時間是認真傾聽，該笑的時候不吝嗇，還會不輕易地輕輕拍手認同，或偶以身體接觸身旁異性，「這些『小心機』是她來台五年仍屬『紅牌小姐』的交際手腕」，阿倫說出了自己的觀察。

難道不想找正常一點的工作嗎？Miyo說，來台後曾嘗試在電信行打工、學美甲．但薪水都太低，遠遠不及外送陪酒的待遇。

有人賣身染毒 最後被逮遣返

「偷偷告訴你，我當小姐時，曾碰過小姐與客人激烈扭打，因為客人發現小姐是人妖。」Miyo無意間說了段往事，讓聽聞者睜大眼睛；她秀出手機裡的一張照片說，「看不出來吧，這也是人妖」，泰國人妖來台的不少，敢玩敢脫，客人不太會發現，但「我帶來的放心啦」。

她透露，曾有酒客出高價要求與她性交易被拒，「我守住了底線，但很多小姐願意賣身」，她看過小姐在燈紅酒綠場合待久了染上毒癮導致性格大變、生活變調，最後被逮而遣返母國，「想過怎麼樣的生活，多少由自己決定」。

「我覺得外送傳播服務比較安全…」Miyo說，到酒店上班隨時可能被臨檢，還有抽成問題，所以她一直在「傳播界」，當然也有可能碰上警察「釣魚」，因此她只選擇服務熟客，「這樣工作就很多了」。她說，多數小姐都是一個拉一個進入陪酒群組，即使有被逮風險，但「只要喝酒就可以有錢，很多人還是想來」。

說回家要念書 明天還有考試

三個小時過去，阿倫滿意的算了1萬多元給Miyo，Miyo將錢分給姐妹後直呼「明天學校還要考試」，要找時間念書，和阿倫揮手道別。

「台灣的傳播妹跟木頭一樣，花錢請來坐檯，反倒像我坐對方的檯，泰國妹年輕熱情，每次來的人都不同，有些還會唱家後、雙人枕頭等經典台語合唱歌曲…」阿倫的「消費者體驗」，說明了泰國女子在台灣夜生活市場搶手的原因。

外交部統計，十年來新南向國家學位生簽證人數從2015年4706人躍升到去年的1萬865人，以越南學生最多，從2015年940人躍升至去年1萬3000餘人，去年印尼學生2172人、菲律賓1051人、泰國675人。

教育部統計，2023學年度，大專院校學生總數81萬多人，境外生4萬9000多人，境外生占比約6%。