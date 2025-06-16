21歲單純如10歲…男疑遭父軟禁10餘年 130人搶當「再生父母」

21歲青年流落街頭、靠撿回收物維生，由台中市北屯區北京里長蘇乙青發現並通報社會局。（圖／蘇乙青提供）

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物維生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。消息曝光後，蘇成立了「再生父母」LINE 群組，逾130人加入給予協助；社會局說，已安置青年，也將調查父親是否涉及妨害幼兒發育罪。

蘇乙青說，今年5月、6月陸續在回收場看見這名青年，身上髒臭，詢問後才意外揭開他悲慘的身世。經了解，該青年疑被父親關在房間10幾年，今年2月因從陽台不慎墜落，撞壞樓下遮雨棚，被父親趕出家門，由於長年未與社會接觸，行為單純如10歲男孩。

這名青年自稱姓黃，自述從小由父親帶大，父子倆租住在北屯區的大樓套房，雖未被恐嚇或拘禁，但父親很凶，常灌輸他要待在家裡、不要亂跑，長年鮮少出門。

蘇乙青說，他曾與黃父通過電話，感覺說話誠懇，也讓他不解，怎會對小孩有奇怪的管教方式，甚至不替小孩報戶口、申請健保 ？

蘇乙青將關懷青年過程貼上臉書，引起許多人關心，也成立「再生父母」LINE群組，累計130人加入，有人寄來衣物、鞋子等，由於青年經安置後生活正常、無需求，已婉拒新捐贈。

中市府民政局說，戶籍法規定，新生兒出生後，父母應於60日內完成出生登記，若逾期未登記會挨罰。且若是在醫院出生，醫院會依規定通報戶政機關，詳細情形待進一步訪查。

社會局指出，訪談後初步判斷青年智力正常，但幾乎未社會化，認知及表達能力不足，所言內容是否屬實仍須進一步查證，將跨局處調查身世及辦理身分證明，目前已先提供餐食和住所庇護，依其需求協助就學或工作。

社會局社工也聯繫青年父親，對方表明會讓兒子報戶口，但對兒子身世三緘其口，也未說明為何不報戶口，僅透露兒子不受教。