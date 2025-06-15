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「幽靈人口」 青年疑遭父親軟禁10幾年趕出家門 流落街頭

記者黃寅／台中15日電
青年由台中市北屯區北京里長蘇乙青發現並通報社會局。（圖／蘇乙青提供）
青年由台中市北屯區北京里長蘇乙青發現並通報社會局。（圖／蘇乙青提供）

台中一名21歲青年流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，日前被在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，將他帶回里辦公處洗澡，並交給社會局安置，但他從未報戶口、就學，疑遭父親軟禁10幾年的身世也因此曝光。

據蘇乙青說，青年自述「姓黃」，帶有東南亞口音，並說曾在一張紙上看過寫著「93年6月17日」因此推斷他的年齡應是21歲。交談後能慢慢寫出姓名，並說原本與媽媽同住，對媽媽沒什麼印象。後來一直跟爸爸住，但被爸爸關在套房裡，恐嚇「如果不乖、惹麻煩，就不養他了」因此他都待在套房，沒有上學、也不敢出門，連套房大樓管理員也不認識他」。

蘇乙青說，青年自述，從小與爸爸相依為命，爸爸打零工維生，會帶食物回來吃，生病就由爸爸買藥吃，如同「幽靈人口」生活全是爸爸教或是看電視。前幾年爸爸撿到一支可上網的手機，就自己摸索，學些單字，因此幾乎不識字。

後來他爸爸後來工作不穩定，家裡更窮，曾教他撿回收物賣錢，有時候沒留食物就離家上工，今年2月他從套房陽台摔下，跌破一樓陽台遮雨棚，賠償9000元台幣（約305美元），遭到爸爸責罵、趕出家門，自此流落街頭，只好撿回收物變賣果腹，晚上就睡公園、車站、大樓的樓梯間，日前蘇乙青到回收站關懷弱勢戶時意外發現青年。

蘇乙青說，他曾聯絡青年父親，對方允諾會帶兒子去報戶口，但是過了一個月沒消息，後來他找到青年，卻是全身髒臭不堪，帶回里辦公處洗澡、飽餐一頓，也通報社會局，隔天社會局出面安置到中途之家。

青年不太會表達情緒及感情，但說爸爸賺錢很辛苦，他已經長大，要趕快賺錢，要養爸爸，也提及流浪街頭時有數次返家，以及資源回收撿到發票對中400元台幣，回家要給爸爸當生日禮物，家門卻鎖住，叫爸爸也無人回應，有家歸不得。

青年由台中市社會局安置，北屯區北京里長蘇乙青和他擁抱。（圖／蘇乙青提供）
青年由台中市社會局安置，北屯區北京里長蘇乙青和他擁抱。（圖／蘇乙青提供）

蘇乙青說，日前探視青年準離去前，想輕抱他一下讓他安心，青竟然緊抱著我不放，「讓我的心都揪起來，一時無法言語」。

社會局已將青年緊急安置，青年父親表明會讓兒子報戶口，但對兒子的身世則是三緘其口，也未說明為何不報戶口，僅透露兒子不受教。訪談發現，初步判斷智力正常，但幾乎未社會化，認知及表達能力不足，但所言內容是否屬實必須查證，將跨局處調查身世及辦理身分證明，目前有輔導員協助生活，也安排課程學習，依其需求協助就學或工作。

東南亞 遊民

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