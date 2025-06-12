高雄17歲少女上班第2天 就慘被惡老闆奪貞潔

高雄工程行老闆性侵17歲女員工，遭橋頭地院判3年10個月有期徒刑。（記者巫鴻瑋／攝影）

高雄市一名年僅17歲的少女小晴（化名）2022年前往一家科技工程行應徵會計，沒想到才上班第二天，就被40歲的工程行老闆蔡姓男子直接載進摩鐵裡強姦，小晴雖不斷掙扎仍被蔡男指侵得逞，橋頭地院依法對蔡男判刑3年10個月。

判決書指出，小晴2022年10月24日報到任職高雄市某科技工程行會計，隔天上班下午就被老闆騙她是要去視察工地，載往岡山某汽車旅館，被逼著進房，直接就被推倒在床上。蔡男不僅把小晴壓在床上，還徒手掀開小晴的上衣，強行撫摸、舔舐胸部，再以手指插入小晴私處，過程中小晴不斷掙扎還躲進廁所，並用手機通訊軟體向朋友求救。

蔡男事後辯稱「不知道她不想做愛」，否認強姦小晴，並否認有將手指插入小晴下體，僅坦承有摸小晴的胸部和下體。

法官審理後指出，小晴在過程中有掙扎，蔡男怎麼可能不知道小晴不願意發生性關係，且蔡男是謊稱場勘卻把小晴載往汽車旅館性侵，更不存在合意性交，加上蔡男比小晴年紀還大20多歲，根本不存在感情基礎，無從認定有何使蔡男誤認小晴會同意跟他性交的可能。

蔡男開庭時還向法官喊冤稱，小晴事後向他討賠償、要錢，但當場被法官打臉，痛斥蔡男「被害人向被告要求賠償乃天經地義」。

蔡男雖事後經調解賠給小晴40萬元台幣（約1.35萬美元），但法官因蔡男對犯罪過程計畫周詳、駕輕就熟，事後還否認強制性交罪，顯無面對刑事責任之誠心，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪加重其刑，判刑3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。