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砸重金追求不成…26歲男毆昏酒店女 丟入海溺斃全被錄

記者王思慧、李隆揆／花蓮10日電
33歲林姓女子命喪異鄉，辦案人員在花蓮化仁海堤邊找到死者的手機、鞋子等，查出呂姓男子涉重嫌，依殺人罪嫌送辦。(圖／警方提供)
33歲林姓女子命喪異鄉，辦案人員在花蓮化仁海堤邊找到死者的手機、鞋子等，查出呂姓男子涉重嫌，依殺人罪嫌送辦。(圖／警方提供)

26歲呂姓男子帶北市某酒店林姓女子出場，到花蓮旅遊，二人前天在花蓮化仁海堤發生肢體衝突，呂男涉嫌將林女打暈，拖行丟入海裡溺斃，過程全被海巡監視器拍下；警方昨天凌晨逮捕呂男和載送二人的白牌車司機姜姓男子，依殺人罪嫌送辦。

警方調查，呂男在北市中山區一家酒店結識33歲林女，花5萬元(台幣，約1600美元)框她出場（買斷全天陪客），找43歲姜男載到花蓮，預計旅遊3天。三人7日深夜出發，8日上午7時入住當地某星級飯店，因在房間抽菸被趕出來，中午改入住吉安鄉某酒店，當天下午2時許前往化仁海堤。

呂、林二人在海堤不明原因爆發衝突，呂男出拳毆打林女，林女拿漂流木反擊，不敵呂男又用漂流木與石頭攻擊；過程中林女頭部被按壓在地失去意識，接著被呂男拖行丟入海中，呂一度冷血回頭查看，確認林沒動靜才離去，整個過程約三分鐘。

當地有水利署建置的岸邊監視器，供海巡署監控走私和水情使用，拍下整個過程。林女屍體2小時後漂到太平洋公園海岸被人發現，頭部有傷痕，警方在化仁海堤邊找到手機、香水與鞋子確認身分，調閱監視器發現呂男行凶。案發後12小時陸續逮捕呂、姜二人。

呂男落網後情緒不穩定，自稱黑道兄弟，報出竹聯幫明仁會名號，原稱林女欠錢不還，受人所託才點她檯框出場討債，但拿不出本票，又改口稱在林女身上花很多錢，要求交往遭拒而痛下殺手，說詞反覆。

姜男則稱不知情，當時見林女沒有回來，心中有不祥預感，但不敢過問；載呂男回飯店退房後改到花蓮市一家汽車旅館，呂男說行程提早結束，便獨自開車返回新北市住處。

警方認為呂男疑追求林女，出手闊綽，二人手機中也有自拍照片，推測呂男向林女求愛交往但被拒絕，不滿在林女身上花許多錢，憤而行凶。

死者上班的酒店說，林女一周只上班一、兩天，最後一天上班是5月30日，呂男是私下跟林女聯絡，約定6月1、2、7、8日共4天「框出」，實際收費林女向經紀公司回報，店家不清楚。死者家屬說，她在異鄉從事酒店工作，常匯錢回家，相當照顧家人。

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